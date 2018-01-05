أردوغان: أمريكا وإسرائيل تدخلتا بشؤون إيران وباكستان

أردوغان: أمريكا وإسرائيل تدخلتا بشؤون إيران وباكستان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
وجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتهامات صريحة للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بالتدخل في شؤون باكستان وايران اللتين ظهرت فيهما حركات احتجاجية مؤخرًا.

 وقال أردوغان: "أمريكا وإسرائيل تتدخل دائمًا وأبداً بأمور وشؤون بعض الدول، وخصوصاً، ما حدث في إيران وباكستان".

وأضاف الرئيس التركي: هذا الامر يؤدي إلى احداث نوع من العنف بين الناس في هذين البلدين، ومن المؤسف ان نجد ذلك يمارس في العديد من الدول في العالم.

يشار إلى أن إيران، شهدت مؤخرا تظاهرات اسفرت عن مقتل 21 شخصا واعتقال مئات، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية الصعبة، في حين يعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة اجتماعا طارئا بطلب من واشنطن لمناقشة موجة التظاهرات التي بدأت في 28 كانون الاول/ ديسمبر.

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