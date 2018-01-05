صور: أمريكا اشترت "أصوات القدس" بسهرة خاصة

رام الله - دنيا الوطنأقامت نيكي هايلي سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، الأربعاء الماضي، حفل استقبال لممثلي الدول التي دعمت أمريكا خلال التصويت، الذي جرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي على قرار يدين اعتراف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.وتحت عنوان "سهرة استثنائية للأصدقاء"، قامت هايلي بنشر صور عدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تظهر فيها محاطة بسفراء وسفيرات خلال حفل استقبال نظم في نيويورك.ونقلت البعثة الأميركية في الأمم المتحدة عن هايلي في تغريدة "من السهل على الأصدقاء أن يلتقوا في الأوقات الجيدة.. لكن الأصدقاء الذين كانوا معنا في الأوقات الصعبة لن ننساهم أبداً.. شكرا للـ 64 دولة التي صوتت ضد القرار او امتنعت عن التصويت أو تغيبت عن جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.ودانت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة، اعلان ترامب حول القدس في 21 كانون الأول/ ديسمبر، بعد أربعة أيام على استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) في مجلس المن الدولي لمنع تبني قرار في هذا الشأن.وأيدت قرار الجمعية العامة 129 دولة بينها عدد من حلفاء واشنطن مثل فرنسا وبريطانيا، فيما صوتت تسع دول بينها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد القرار، بينما امتنعت 35 دولة بينها كندا والمكسيك وبولندا والمجر عن التصويت، وتغيب ممثلو 21 دولة عن الجلسة.