"أونروا" تدين عرقلة عملها في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطن

دانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (أونروا) وبشدة اجراءات تم اتخاذها في 4 كانون الثاني/ يناير 2018 وذلك عندما أوقف شخص ادعي أنه عضو في لجنة خدمات احد المخيمات موظفا يعمل لدى وكالة الغوث وأمره بتسليم مفتاح السيارة التي كان يقودها، وتم اتخاذ هذا الإجراء بزعم أنه يدعم محاولات منع مركبات الأونروا من استخدام الطرق في منطقة نابلس كجزء من الاحتجاجات ضد الأونروا.



وقال بيان صادر عن الوكالة وصل نسخة عنه لـ"دنيا الوطن"، إنه في الوقت الذي تحترم فيه الأونروا حق الافراد في الاحتجاج سلميا، فإن الوكالة تدين الإجراءات القسرية ضد موظفينا والتي تعطل تقديم الخدمات للاجئي فلسطين في وقت تشتد فيه الحاجة لهكذا خدمات.



ودعت الاونروا الحكومة الفلسطينية إلى التعامل مع مثل هذه التصرفات وضمان سلامة وأمن موظفينا وأصولنا وفقا للإجراءات المتفق عليها.



وتواجه الأونروا طلبا متزايدا على خدماتها بسبب زيادة عدد لاجئي فلسطين المسجلين ودرجة هشاشة الأوضاع التي يعيشونها وفقرهم المتفاقم. ويتم تمويل الأونروا بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية فيما لم يقم الدعم المالي بمواكبة مستوى النمو في الاحتياجات. ونتيجة لذلك فإن الموازنة البرامجية للأونروا، والتي تعمل على دعم تقديم الخدمات الرئيسة، تعاني من عجز كبير.



ودعت الأونروا كافة الدول الأعضاء إلى العمل بشكل جماعي وبذل كافة الجهود الممكنة لتمويل موازنة الوكالة بالكامل.



ويتم تمويل برامج الأونروا الطارئة والمشروعات الرئيسة، والتي تعاني أيضا من عجز كبير، عبر بوابات تمويل منفصلة.



تأسست الأونروا كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي خمسة ملايين لاجئ من فلسطين مسجلين لديها. وتقتضي مهمتها بتقديم المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل ودائم لمحنتهم. وتشتمل خدمات الأونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.