الخضري: تقليص خدمات الأونروا سيشكل خطر 75٪ من اللاجئين الفلسطينيين

الخضري: تقليص خدمات الأونروا سيشكل خطر 75٪ من اللاجئين الفلسطينيين
النائب جمال الخضري
رام الله - دنيا الوطن
قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إن أي تقليص لخدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا" سيشكل خطراً على حياة نحو ٧٥% من اللاجئين.

وحذر الخضري في تصريح صحفي صدر عنه، الجمعة، من أن معاناة اللاجئين ستطال خدمات صحية وتعليمية وإغاثية وكافة نواحي حياتهم.

ووصف الخضري الأمر بأنه "حرب جديدة على اللاجئين الفلسطينيين"، مشيراً إلى أن المعاناة والأزمات ستطال المخيمات في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات.

وبين أن أكثر من مليون مواطن في غزة يعيشون على المساعدات الإغاثية الُمقدمة لهم من وكالة "اونروا"، مؤكداً أن قطع المساعدات عن هؤلاء يعني كارثة إنسانية حقيقية.

وشدد الخضري على ضرورة التراجع عن التهديدات بتقليص التمويل الأمريكي للأونروا، لأن ذلك من شأنه أن يدخل الوضع الإنساني الكارثي أصلاً في المخيمات بأزمات جديدة أكثر صعوبة، ويستحيل حينها معرفة إلى أين ستؤول الأمور.

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