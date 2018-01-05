الحساينة يعلن مواعيد بدء تسليم 320 شقة سكنية للفقراء بجحر الديك

رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان، مفيد الحساينة، البدء في تسليم 320 شقة سكنية للفقراء والحالات الاجتماعية واصحاب المنازل المدمرة في منطقة جحر الديك وسط القطاع وهذه الشقق بتمويل تركي من خلال وكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا.



وقال الوزير الحساينة في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه بتوجيهات من الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزارء رامي الحمد الله سنقوم بعد غد الأحد، تسليم 320 شقة سكنية للفقراء والحالات الاجتماعية وأصحاب المنازل المدمرة.



وشكر الوزير الحساينة الجمهورية التركية والشعب التركي ومؤسسة تيكا التركية على دعمهم هذا المشروع، مثمناً جهود طواقم وزارة الاشغال العامة والاسكان في هذا المشروع.