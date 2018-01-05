بعد تسوية الخلافات.. عودة الرحلات الجوية بين تونس والإمارات

أرشيفي: حظر التونسيات من السفر إلى دبي

رام الله - دنيا الوطنقالت الحكومة التونسية، إنها سمحت لشركات الطيران الإماراتية بالعودة إلى تسيير رحلاتها من وإلى تونس، بعد تسوية خلافات بين البلدين كانت منذ أسبوعين، بسبب تدابير احترازية اتخذتها السلطات الإماراتية في حق المسافرات التونسيات.وقال بيان لوزارة النقل التونسية، وفق وكالة (سبوتنك) للأنباء، إنه تقرر استئناف شركة الخطوط الإماراتية لرحلاتها الجوية من وإلى تونس.وأكد البيان أن هذا القرار يأتي "إثر رفع إجراءات الحظر بحق المواطنات التونسيات وبعد اتصالات مع الجانب الإماراتي على مختلف المستويات والتوصل إلى اتفاق تلتزم بمقتضاه الشركة الإماراتية باحترام القوانين والمعاهدات الدولية وأحكام الاتفاقية الثنائية في مجال النقل الجوي المبرمة بين الجمهورية التونسية ودولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 23 أبريل/ نيسان 2000".وأفاد البيان بأنه تم التوصل مع الجانب الإماراتي على "الحرص على تفادي ما حدث مستقبلا وكل ما من شأنه أن يمس أو يسيء للعلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين بما يحفظ مصالح البلدين وأمنهما المشترك.وكانت السلطات التونسية قد قررت قبل أسبوعين تعليق عمل شركات الطيران الإماراتية في مطارات تونس، ردا على قرار السلطات الإماراتية حظر سفر النساء التونسيات من وإلى الإمارات واستعمال مطاراتها للعبور وحظر سفرهن على متن الشركات الطيران الإماراتية.وقد أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات، في وقت سابق عن انتهاء أزمة الطيران مع تونس، وعودة الإجراءات المتبعة قبل "الظرف الطارئ"؛ وذلك بعد الأزمة بين الدولتين الشهر الماضي، عقب منع نساء تونسيات من السفر على الطائرات الإمارتية، لأسباب وصفت بـ "الأمنية".