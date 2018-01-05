بعد تسوية الخلافات.. عودة الرحلات الجوية بين تونس والإمارات

بعد تسوية الخلافات.. عودة الرحلات الجوية بين تونس والإمارات
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الحكومة التونسية، إنها سمحت لشركات الطيران الإماراتية بالعودة إلى تسيير رحلاتها من وإلى تونس، بعد تسوية خلافات بين البلدين كانت منذ أسبوعين، بسبب تدابير احترازية اتخذتها السلطات الإماراتية في حق المسافرات التونسيات.

وقال بيان لوزارة النقل التونسية، وفق وكالة (سبوتنك) للأنباء، إنه تقرر استئناف شركة الخطوط الإماراتية لرحلاتها الجوية من وإلى تونس.

وأكد البيان أن هذا القرار يأتي "إثر رفع إجراءات الحظر بحق المواطنات التونسيات وبعد اتصالات مع الجانب الإماراتي على مختلف المستويات والتوصل إلى اتفاق تلتزم بمقتضاه الشركة الإماراتية باحترام القوانين والمعاهدات الدولية وأحكام الاتفاقية الثنائية في مجال النقل الجوي المبرمة بين الجمهورية التونسية ودولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 23 أبريل/ نيسان 2000".

وأفاد البيان بأنه تم التوصل مع الجانب الإماراتي على "الحرص على تفادي ما حدث مستقبلا وكل ما من شأنه أن يمس أو يسيء للعلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين بما يحفظ مصالح البلدين وأمنهما المشترك.

وكانت السلطات التونسية قد  قررت قبل أسبوعين تعليق عمل شركات الطيران الإماراتية في مطارات تونس، ردا على قرار السلطات الإماراتية حظر سفر النساء التونسيات من وإلى الإمارات واستعمال مطاراتها للعبور وحظر سفرهن على متن الشركات الطيران الإماراتية.

وقد أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات، في وقت سابق عن انتهاء أزمة الطيران مع تونس، وعودة الإجراءات المتبعة قبل "الظرف الطارئ"؛ وذلك بعد الأزمة بين الدولتين الشهر الماضي، عقب منع نساء تونسيات من السفر على الطائرات الإمارتية، لأسباب وصفت بـ "الأمنية".

أرشيفي: حظر التونسيات من السفر إلى دبي
 

أخبار ذات صلة

الأمن اللبناني: الشبكات الإسرائيلية فاعلة في لبنان ومكافحتها مستمرة

الأمن اللبناني: الشبكات الإسرائيلية فاعلة في لبنان ومكافحتها مستمرة

التعاون الإسلامي تدين بشدة إطلاق الحوثي صاروخ باليستي على نجران

التعاون الإسلامي تدين بشدة إطلاق الحوثي صاروخ باليستي على نجران

أول تعليق إسرائيلي على راتب &#34;حسن نصر الله&#34;

أول تعليق إسرائيلي على راتب "حسن نصر الله"

بعد شهرين من إغلاقه.. فندق احتجاز الأمراء يفتح أبوابه

بعد شهرين من إغلاقه.. فندق احتجاز الأمراء يفتح أبوابه

إسرائيل خططت لاغتيال &#34;بهية الحريري&#34; عقب إعلان &#34;سعد&#34; استقالته

إسرائيل خططت لاغتيال "بهية الحريري" عقب إعلان "سعد" استقالته

العراق: مقتل 40 مسلحاً من تنظيم الدولة في كركوك

العراق: مقتل 40 مسلحاً من تنظيم الدولة في كركوك

التعليقات

الدنيا حكايات

خيارات ترامب ضد السلطة الفلسطينية

خيارات ترامب ضد السلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بظل المنخفض الجوي.. خفر السواحل تقدم خدماتها للصيادين حمايةً لقواربهم

بظل المنخفض الجوي.. خفر السواحل تقدم خدماتها للصيادين حمايةً لقواربهم

الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينييْن تسللا لمناطق غلاف غزة

الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينييْن تسللا لمناطق غلاف غزة

إصابة فلسطيني من 48 بجروح بالغة الخطورة في حادث سير

إصابة فلسطيني من 48 بجروح بالغة الخطورة في حادث سير

صورة: جراء المنخفض الجوي.. شجرة ضخمة تهشم سيارة

صورة: جراء المنخفض الجوي.. شجرة ضخمة تهشم سيارة

عربي

الأمن اللبناني: الشبكات الإسرائيلية فاعلة في لبنان ومكافحتها مستمرة

الأمن اللبناني: الشبكات الإسرائيلية فاعلة في لبنان ومكافحتها مستمرة

بعد تسوية الخلافات.. عودة الرحلات الجوية بين تونس والإمارات

بعد تسوية الخلافات.. عودة الرحلات الجوية بين تونس والإمارات

العراق: مقتل 40 مسلحاً من تنظيم الدولة في كركوك

العراق: مقتل 40 مسلحاً من تنظيم الدولة في كركوك

الدفاعات الجوية السعودية تعترض صاروخاً بالستياً أُطلق من اليمن

الدفاعات الجوية السعودية تعترض صاروخاً بالستياً أُطلق من اليمن

منوعات

هذه الطفلة أصبحت أجمل ممثلات الدراما

هذه الطفلة أصبحت أجمل ممثلات الدراما

ملابس إليسا في رأس السنة هي الأسوأ بين الفنانات

ملابس إليسا في رأس السنة هي الأسوأ بين الفنانات

في أجرأ تصريح .. سعد الصغير يتباهي بمصدر أمواله &#34;الحرام&#34;

في أجرأ تصريح .. سعد الصغير يتباهي بمصدر أمواله "الحرام"

&#34;أبو نورة&#34; يصدح في مسقط رأسه بعد غياب 34 عاماَ

"أبو نورة" يصدح في مسقط رأسه بعد غياب 34 عاماَ