مجلس الشيوخ الأمريكي قلق من مخاطر حساب ترامب على (تويتر)

مجلس الشيوخ الأمريكي قلق من مخاطر حساب ترامب على (تويتر)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تقدم عضوان ديمقراطيان في مجلس الشيوخ الامريكي، الجمعة، بطلب من الاستخبارات الوطنية تقييم مخاطر تغريدات الرئيس دونالد ترامب حول كوريا الشمالية على الأمن القومي للولايات المتحدة.

ويأمل رون وايدن ومارتن هاينريش، وهما عضوان بلجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، أن يقوم مدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس بـ"تقييم المخاطر" التي قد يكون تعرض لها كل من "الولايات المتحدة والمصالح والموظفين الأمريكيين" من جراء تغريدة أطلقها ترامب في الثاني من يناير، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).

وفي تلك التغريدة قال ترامب: "الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قال لتوه إن "الزر النووي موجود على مكتبه دوما". هلّا يبلغه أحد في نظامه المتهالك والمتضوّر جوعا بأنني أنا أيضا لدي زر نووي، ولكنه أكبر وأقوى من زره، وبأن زري يعمل!".

ويريد هاينريش ووايدن أن يطّلعا على تقدير أجهزة الاستخبارات الأمريكية، للتأثير المحتمل لتغريدات ترامب على مصداقية واشنطن.

وقالا إنهما يأملان بأن تقيّم الاستخبارات "رد الفعل المحتمل لكوريا الشمالية بعد تغريدة الرئيس في الثاني من كانون ثاني/ يناير والتغريدات الأخرى وتصريحات التهديد (الصادرة عن) الرئيس"، وأملا بأن تحدد الاستخبارات ما إذا كانت الطريقة التي يستخدمها ترامب تشكل "رادعًا أو استفزازاً".

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