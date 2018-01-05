صاحبة لقب "أكثر فتاة مشعرة في العالم" تدخل قفص الزوجية

رام الله - دنيا الوطن

أخيراً، ذخلت الفتاة سوباترا سوسوفان (17 عاماً)، عش الزوجية، والتي تم الاعتراف بها عام 2010 "كأكثر فتاة مشعرة في العالم" وفقاً لتصنيف موسوعة غينيس للأرقام القياسية.



ونقل موقع (روسيا اليوم)، أن الفتاة من سكان بانكوك عاصمة تايلاند، وهي تعاني منذ الطفولة من مرض نادر - متلازمة أبرامز، المعروف أيضاً باسم فرط الشعر أو متلازمة المستذئب.



وتجدر الإشارة إلى أنه ومنذ العصور الوسطى كان معروفا وجود 50 مريضا فقط من هذا النوع، حيث يعاني المصابون بهذا المرض من نمو الشعر بشكل مفرط في جميع أنحاء الجسم ما عدا داخل الكفين وأسفل القدمين.



وخلال طفولتها حاولت المذكورة أعلاه إزالة الشعر بواسطة الليزر، ولكن بدون فائدة.



ولفترة من الوقت أوقفت سوباترا سوسوفان محاولات التخلص من الشعر، ولكن بعد زواجها أخذت تحلق شعرها، وتقول الفتاة مغازلة زوجها: "أنت ليس فقط أول رجل في حياتي، بل وحب عمري كله"



وعلى الرغم من المتاعب التي عانت منها الفتاة في المدرسة والألقاب العديدة التي أطلقت عليها إلا أنها حاولت دائما التحلي بالصبر والتفاؤل. وفي حديثها مع موسوعة غينيس للأرقام القياسية، قالت: "لا أشعر بأنني مختلفة عن الآخرين، لدي العديد من الأصدقاء، ولكن كثافة شعري تجعلني متميزة".