صاحبة لقب "أكثر فتاة مشعرة في العالم" تدخل قفص الزوجية

صاحبة لقب "أكثر فتاة مشعرة في العالم" تدخل قفص الزوجية
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أخيراً، ذخلت الفتاة سوباترا سوسوفان (17 عاماً)، عش الزوجية، والتي تم الاعتراف بها عام 2010 "كأكثر فتاة مشعرة في العالم" وفقاً لتصنيف موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

ونقل موقع (روسيا اليوم)، أن الفتاة من سكان بانكوك عاصمة تايلاند، وهي تعاني منذ الطفولة من مرض نادر - متلازمة أبرامز، المعروف أيضاً باسم فرط الشعر أو متلازمة المستذئب.

وتجدر الإشارة إلى أنه ومنذ العصور الوسطى كان معروفا وجود 50 مريضا فقط من هذا النوع، حيث يعاني المصابون بهذا المرض من نمو الشعر بشكل مفرط في جميع أنحاء الجسم ما عدا داخل الكفين وأسفل القدمين.

وخلال طفولتها حاولت المذكورة أعلاه إزالة الشعر بواسطة الليزر، ولكن بدون فائدة.

ولفترة من الوقت أوقفت سوباترا سوسوفان محاولات التخلص من الشعر، ولكن بعد زواجها أخذت تحلق شعرها، وتقول الفتاة مغازلة زوجها: "أنت ليس فقط أول رجل في حياتي، بل وحب عمري كله"

وعلى الرغم من المتاعب التي عانت منها الفتاة في المدرسة والألقاب العديدة التي أطلقت عليها إلا أنها حاولت دائما التحلي بالصبر والتفاؤل. وفي حديثها مع موسوعة غينيس للأرقام القياسية، قالت: "لا أشعر بأنني مختلفة عن الآخرين، لدي العديد من الأصدقاء، ولكن كثافة شعري تجعلني متميزة".

أخبار ذات صلة

بلغت قوته 4.8 درجات.. زلزال يضرب اليابان وتحذيرات من تسونامي

بلغت قوته 4.8 درجات.. زلزال يضرب اليابان وتحذيرات من تسونامي

قبل اجتماع مجلس الأمن حول إيران.. روسيا تطالب بمشاورات مغلقة

قبل اجتماع مجلس الأمن حول إيران.. روسيا تطالب بمشاورات مغلقة

أردوغان: أمريكا وإسرائيل تدخلتا بشؤون إيران وباكستان

أردوغان: أمريكا وإسرائيل تدخلتا بشؤون إيران وباكستان

2017 تسجل سابقة مناخية منذ قرون

2017 تسجل سابقة مناخية منذ قرون

مسؤول روسي: واشنطن تبحث عن الذرائع للضغط على إيران

مسؤول روسي: واشنطن تبحث عن الذرائع للضغط على إيران

مجلس الشيوخ الأمريكي قلق من مخاطر حساب ترامب على (تويتر)

مجلس الشيوخ الأمريكي قلق من مخاطر حساب ترامب على (تويتر)

التعليقات

الدنيا حكايات

الحقوق التاريخية بين السودان ومصر

الحقوق التاريخية بين السودان ومصر

شؤون فلسطينية

إصابة ثلاثة أشخاص واعتقال ستة آخرين في شجار بنابلس

إصابة ثلاثة أشخاص واعتقال ستة آخرين في شجار بنابلس

إصابة شاب بجروح متوسطة جراء طعنه في حيفا

إصابة شاب بجروح متوسطة جراء طعنه في حيفا

الجبهة: اتفاق أوسلو وراء ظهرنا.. والرئيس عباس تَحرّر من تفاهمات &#34;ترامب&#34;

الجبهة: اتفاق أوسلو وراء ظهرنا.. والرئيس عباس تَحرّر من تفاهمات "ترامب"

بظل المنخفض الجوي.. خفر السواحل تقدم خدماتها للصيادين حمايةً لقواربهم

بظل المنخفض الجوي.. خفر السواحل تقدم خدماتها للصيادين حمايةً لقواربهم

عربي

إصابة رئيس هيئة أركان الجيش اليمني بانفجار لغم أرضي

إصابة رئيس هيئة أركان الجيش اليمني بانفجار لغم أرضي

الأمن اللبناني: الشبكات الإسرائيلية فاعلة في لبنان ومكافحتها مستمرة

الأمن اللبناني: الشبكات الإسرائيلية فاعلة في لبنان ومكافحتها مستمرة

أول تعليق إسرائيلي على راتب &#34;حسن نصر الله&#34;

أول تعليق إسرائيلي على راتب "حسن نصر الله"

بعد شهرين من إغلاقه.. فندق احتجاز الأمراء يفتح أبوابه

بعد شهرين من إغلاقه.. فندق احتجاز الأمراء يفتح أبوابه

منوعات

هذه الطفلة أصبحت أجمل ممثلات الدراما

هذه الطفلة أصبحت أجمل ممثلات الدراما

ملابس إليسا في رأس السنة هي الأسوأ بين الفنانات

ملابس إليسا في رأس السنة هي الأسوأ بين الفنانات

في أجرأ تصريح .. سعد الصغير يتباهي بمصدر أمواله &#34;الحرام&#34;

في أجرأ تصريح .. سعد الصغير يتباهي بمصدر أمواله "الحرام"

&#34;أبو نورة&#34; يصدح في مسقط رأسه بعد غياب 34 عاماَ

"أبو نورة" يصدح في مسقط رأسه بعد غياب 34 عاماَ