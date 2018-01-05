العراق: مقتل 40 مسلحاً من تنظيم الدولة في كركوك

العراق: مقتل 40 مسلحاً من تنظيم الدولة في كركوك
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مصدر أمني عراقي، الجمعة، مقتل أكثر من 40 عنصراً من تنظيم الدولة، واعتقال عشرة آخرين في محافظ كركوك، وفق ما أورد وكالة الأنباء (وفا).

وقال المسؤول العراقي، في تصريحات صحفية، إن قوات الجيش طهرت منطقة الحويجة بالكامل من تنظيم الدولة، حيث سبق ذلك أن أكدت خلية الاعلام الحربي العراقية، مساء أمس، تفتيش 30 قرية في مناطق عدة بحثا عن العناصر الإرهابية الهاربة بكركوك.

وقالت الخلية في بيان صحفي: "إن عمليات كركوك اكملت تفتيش 30 قرية التي تقع تحت مسؤولية قطاعاتها العسكرية، وفى لواء المشاة الآلي 37، فتش خمسة قرى هي: الرفيعيات والقرب، وسيد حسون، وسعيد أفندي، والصخول، إلى جانب لواء المشاة 21، الذى فتش عشرة قرى هي: بارة بيك، وعلي أغا، ومنصور أغا، وتل حمة، والبو نجم، وتل البصل، والزاجي، وتامور، والبو شهاب.

فيديو: معارك الجيش العراقي ضد تنظيم الدولة في كركوك
 

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