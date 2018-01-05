مقتل سائح أمريكي وإصابة آخرين في سقوط منطاد بالأقصر

أرشيفي: سقوط منطاد سياحي بالأقصر

رام الله - دنيا الوطنقال مسؤولون مصريون، إن منطاداً سياحياً يقل نحو 20 شخصاً تحطم الجمعة في مدينة الأقصر جنوبي مصر، مما أسفر عن مقتل سائح أميركي وإصابة سبعة آخرين.وأكد محافظ الأقصر محمود بدر وقوع الحادث، لافتاً إلى أنه في طريقه إلى المستشفى المحلي الذي نقل إليه ركاب المنطاد، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية).ولم تصرح الحكومة حتى اللحظة عن حصيلة للضحايا، لكن مصادر (سكاي نيوز عربية)، قالت إن الحادث نتج عنه مقتل سائح وإصابة آخرين.ولم يُكشف بعد عن جنسية السائحين الذين كانوا يرتادوا المنطاد، لكن المصادر أوضحت أن إصاباتهم تتراوح بين الكدمات والكسور.