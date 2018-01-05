بطلب من واشنطن.. جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول إيران

بطلب من واشنطن.. جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول إيران
مجلس الأمن الدولي
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، جلسة طارئة لمناقشة الحركات الاحتجاجية التي شهدتها إيران منذ 28 كانون الأول/ ديسمبر، وذلك استجابة لطب الولايات المتحدة.

وطالبت واشنطن بعقد الجلسة اليوم الجمعة عند الساعة 22:00 (توقيت القدس المحتلة) لبحث مستجدات الوضع في إيران، وفق ما أورد موقع (عرب 48).

وانتقدت روسيا دفع الولايات المتحدة باتجاه مناقشة الأوضاع الإيرانية في مجلس الأمن، ولم يتضح ما إذا كان أعضاء آخرون في المجلس سيحاولون إعاقة الاجتماع.

وقال دبلوماسيون، أمس الخميس، إن طلبا قد يصدر عن روسيا أو دول أخرى لإجراء تصويت إجرائي قبل الاجتماع.

ويتعين موافقة تسعة أعضاء على الأقل من أصل الأعضاء الخمسة عشر في المجلس، من أجل إضافة موضوع على جدول أعماله، وهو تصويت لا يستخدم فيه حق النقض.

وكانت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، طلبت الثلاثاء الماضي عقد "اجتماعين طارئين لمجلس الأمن في نيويورك ومجلس حقوق الإنسان في جنيف"، لبحث التطورات في إيران و"الحرية" التي يطالب بها الشعب الإيراني.

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