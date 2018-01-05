الكوريتان الشمالية والجنوبية تبدأن محادثات جدية الثلاثاء المقبل

الكوريتان الشمالية والجنوبية تبدأن محادثات جدية الثلاثاء المقبل
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت كوريا الشمالية، الجمعة، موافقتها على اقتراح تقدمت به جارتها الجنوبية، بإجراء محادثات جدية، الثلاثاء المقبل، وذلك وفق ما أعلنت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية المسؤولة عن ملف العلاقات بين الكوريتين.

وقالت الوزارة، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز)، إن "كوريا الشمالية قبلت اليوم الجمعة بمقترحنا لعقد محادثات رفيعة المستوى في دار السلام في قرية بانمونجوم الحدودية يوم التاسع من كانون ثاني/يناير الجاري، حيث اتفقنا على التشاور حول تفاصيل عملية عقد المحادثات عبر مستندات متبادلة".

وذكر المتحدث باسم وزارة الوحدة بيك تيه هيون في للصحفيين: "أخطرتنا كوريا الشمالية بخصوص المحادثات المشتركة" وذلك قبل ظهر اليوم الجمعة، موضحا أن الموافقة جاءت في رسالة باسم رئيس لجنة السلام والوحدة الوطنية في كوريا الشمالية لي سون كوان، موجهة إلى وزير الوحدة الكوري الجنوبي جو ميونغ كيون.

فيديو أرشيفي: الخلاف بين كوريا الشمالية والجنوبية
 

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