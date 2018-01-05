ترامب وإدارته يفشلان في منع نشر كتاب عن فضائحه

رام الله - دنيا الوطن

فشل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته في وقف نشر كتاب "نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض"، وقرر الكاتب الاستعجال في نشره اليوم بدلا من يوم الثلاثاء.



وقال الكاتب مايكل وولف على تويتر "يمكنكم شراؤه الجمعة، شكراً سيدي الرئيس"، فيما نُشرت مقاطع من الكتاب في العديد من وسائل الإعلام الأربعاء، ما أثار رداً غاضباً من البيت الأبيض، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).



وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة من الرسالة التي وجهها محامي ترامب، تشارلز هاردر، إلى الكاتب وولف، ودار النشر "هنري هولت وشركاه"، جاء فيها "العديد من التصريحات الكاذبة حول ترامب التي لا أساس لها".



من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، إن الكتاب يتضمن معلومات "غير صحيحة بتاتا".



ويقتبس الكتاب الذي يصور ترامب على أنه جبان وغير مستقر وعديم الخبرة في شؤون المكتب البيضاوي، أقوال حليفه السابق وكبير مستشاريه ستيف بانون، الذي أمره محامو الرئيس كذلك بالكف عن إفشاء معلومات.



ونقل الكتاب عن بانون، الذي غادر البيت الأبيض في أغسطس الماضي قوله، إن تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر في مسألة التدخل الروسي في انتخابات العام 2016 سيركز على غسيل أموال.