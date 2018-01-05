الولايات المتحدة تكشف أسباب تأجيل المناورات مع كوريا الجنوبية

الولايات المتحدة تكشف أسباب تأجيل المناورات مع كوريا الجنوبية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، اليوم الخميس، أن قرار تأجيل المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية إلى ما بعد الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ، اتُخذ لأسباب عملية وليس سياسية.

وأضاف الوزير الأمريكي: "بالنسبة إلينا، إنها مسألة عملية"، مشيرا إلى أن الألعاب الأولمبية هي الحدث الأبرز، الذي تشهده كوريا الجنوبية هذ العام على صعيد السياحة الدولية، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية).

وتابع وزير الدفاع الأميركي: "لقد سبق وعدّلنا البرنامج الزمني لهذه المناورات لأسباب متعددة، لذا فإن هذا أمر طبيعي بالنسبة إلينا".

وأضاف ماتيس أن المناورات العسكرية ستجرى في توقيت يلي الألعاب الأولمبية للمعوقين، التي تختتم في 18 مارس.

وردا على سؤال بشأن بدء عودة الدفء في العلاقات بين الكوريتين، قال ماتيس إنه جاء نتيجة الضغط الدولي على نظام بيونغيانغ وبخاصة القرارات الأخيرة، التي اتخذها مجلس الأمن الدولي.

وأضاف: "هذا يُظهر مجددا وحدة الديمقراطيات والبلدان التي تحاول تجنّب أن يتحول الصراع إلى نزاع مسلح، والتي ترغب في وضع حد للاستفزازات المتمثلة بتطوير أسلحة نووية وإطلاق صواريخ".

ووافقت كوريا الشمالية، الجمعة، على اقتراح كوري جنوبي بإجراء محادثات الثلاثاء المقبل، على ما أعلنت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية المسؤولة عن ملف العلاقات بين الكوريتين.

وقال مسؤول بالوزارة إن "كوريا الشمالية بعثت لنا رسالة تشير إلى قبولها لاقتراح إجراء محادثات في التاسع من يناير والذي كانت تقدمت به كوريا الجنوبية".

أرشيفي: مناورات كوريا الجنوبية وأمريكا
 

أخبار ذات صلة

بلغت قوته 4.8 درجات.. زلزال يضرب اليابان وتحذيرات من تسونامي

بلغت قوته 4.8 درجات.. زلزال يضرب اليابان وتحذيرات من تسونامي

قبل اجتماع مجلس الأمن حول إيران.. روسيا تطالب بمشاورات مغلقة

قبل اجتماع مجلس الأمن حول إيران.. روسيا تطالب بمشاورات مغلقة

أردوغان: أمريكا وإسرائيل تدخلتا بشؤون إيران وباكستان

أردوغان: أمريكا وإسرائيل تدخلتا بشؤون إيران وباكستان

2017 تسجل سابقة مناخية منذ قرون

2017 تسجل سابقة مناخية منذ قرون

مسؤول روسي: واشنطن تبحث عن الذرائع للضغط على إيران

مسؤول روسي: واشنطن تبحث عن الذرائع للضغط على إيران

مجلس الشيوخ الأمريكي قلق من مخاطر حساب ترامب على (تويتر)

مجلس الشيوخ الأمريكي قلق من مخاطر حساب ترامب على (تويتر)

التعليقات

الدنيا حكايات

الحقوق التاريخية بين السودان ومصر

الحقوق التاريخية بين السودان ومصر

شؤون فلسطينية

إصابة ثلاثة أشخاص واعتقال ستة آخرين في شجار بنابلس

إصابة ثلاثة أشخاص واعتقال ستة آخرين في شجار بنابلس

إصابة شاب بجروح متوسطة جراء طعنه في حيفا

إصابة شاب بجروح متوسطة جراء طعنه في حيفا

الجبهة: اتفاق أوسلو وراء ظهرنا.. والرئيس عباس تَحرّر من تفاهمات &#34;ترامب&#34;

الجبهة: اتفاق أوسلو وراء ظهرنا.. والرئيس عباس تَحرّر من تفاهمات "ترامب"

بظل المنخفض الجوي.. خفر السواحل تقدم خدماتها للصيادين حمايةً لقواربهم

بظل المنخفض الجوي.. خفر السواحل تقدم خدماتها للصيادين حمايةً لقواربهم

عربي

إصابة رئيس هيئة أركان الجيش اليمني بانفجار لغم أرضي

إصابة رئيس هيئة أركان الجيش اليمني بانفجار لغم أرضي

الأمن اللبناني: الشبكات الإسرائيلية فاعلة في لبنان ومكافحتها مستمرة

الأمن اللبناني: الشبكات الإسرائيلية فاعلة في لبنان ومكافحتها مستمرة

أول تعليق إسرائيلي على راتب &#34;حسن نصر الله&#34;

أول تعليق إسرائيلي على راتب "حسن نصر الله"

بعد شهرين من إغلاقه.. فندق احتجاز الأمراء يفتح أبوابه

بعد شهرين من إغلاقه.. فندق احتجاز الأمراء يفتح أبوابه

منوعات

هذه الطفلة أصبحت أجمل ممثلات الدراما

هذه الطفلة أصبحت أجمل ممثلات الدراما

ملابس إليسا في رأس السنة هي الأسوأ بين الفنانات

ملابس إليسا في رأس السنة هي الأسوأ بين الفنانات

في أجرأ تصريح .. سعد الصغير يتباهي بمصدر أمواله &#34;الحرام&#34;

في أجرأ تصريح .. سعد الصغير يتباهي بمصدر أمواله "الحرام"

&#34;أبو نورة&#34; يصدح في مسقط رأسه بعد غياب 34 عاماَ

"أبو نورة" يصدح في مسقط رأسه بعد غياب 34 عاماَ