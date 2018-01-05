السبت.. اللجنة الإدارية العربية تجتمع بالأردن لمناقشة ملف القدس

السبت.. اللجنة الإدارية العربية تجتمع بالأردن لمناقشة ملف القدس
جامعة الدول العربية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن تعقد اللجنة السداسية والتي تضم كلاً من مصر والأردن وفلسطين والسعودية والإمارات والمغرب والجامعة العربية، بعد غد السبت اجتماعاً لها في الأردن لبحث ملف القدس.

وضمن خطة التحرك العربية في الأمم المتحدة بشأن القدس، أقر الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب والذي عقد مؤخرا، تشكيل لجنة سداسية لهذا الغرض.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، إن القانون الذي تم اعتماده في الكنيست الإسرائيلية بشأن القدس الموحدة زاد من تعقيد الموقف، موضحا أن هناك تحركات تتم في الإطار العربي والإسلامي منها اجتماع اللجنة السداسية في الأردن السبت المقبل.

وأوضح أبو زيد، أن اللجنة ستنظر في كيفية التحرك على المستوى الدولي في المرحلة القادمة، للتأكيد على وضعية القدس وحمايتها بشكل قانوني باعتبارها أحد قضايا الحل النهائي.

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