فيديو وصور: وقفة احتجاجية ضد قطع مساعدات برنامج الغذاء العالمي

فيديو وصور: وقفة احتجاجية ضد قطع مساعدات برنامج الغذاء العالمي
جانب من الوقفة
خاص دنيا الوطن
نظم عدد من المواطنين في قطاع غزة، ممن يتلقون مساعدات غذائية من برنامج الغذاء العالمي، اليوم الخميس، أمام مقر برنامج الغذاء العالمي في مدينة غزة، وقفة احتجاجية رفضاً لقرار البرنامج وقف المساعدات عن المستفيدين من البرنامج اعتباراً من بداية الشهر المقبل.

وعبر المواطنون، خلال لقاءات من أمام مقر البرنامج العالمي، عن رفضهم لتلك الممارسات الدولية، خاصة ما تقدم عليه الولايات المتحدة من خلط الأوراق، وربط المساعدات الإنسانية بالسياسة، وبالقرارات السياسية المتعلقة بالحل النهائي.

وطالب المواطنون، بضرورة إعادة تفعيل برنامج المساعدات الغذائية، خاصة وأنه مرتبط بالمواد التموينية الأساسية للمواطنين، والتي لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال، كما أنها تساهم في إنعاش محلات البقالة التي تعاني ركوداً اقتصادياً بسبب الظروف التي يمر بها قطاع غزة.

ويصرف برنامج الغذاء العالمي، ما يعادل عشرة شواكل (اثنان ونصف دولار) لكل فرد في الأسر الفقيرة في قطاع غزة أسبوعياً، وذلك من خلال كوبونات شرائية من محلات البقالة في قطاع غزة، حيث يستفيد المئات من الأسر من البرنامج منذ عدة سنوات.

وفي حال استمرار توقف تلك المساعدات، فإن ذلك يهدد حياة آلاف الأسر الغزية، الذين عبروا عن استنكارهم لإقدام برنامج الغذاء العالمي على وقف المساعدات، معتبرين ذلك جزءاً من القرارات الأمريكية والدولية التي تهدف لمعاقبة الفلسطينيين والضغط على قيادتهم للتنازل عن حقوقهم.

فيديو: جانب من الوقفة الاحتجاجية
 




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