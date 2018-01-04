ليبرمان يُقر (2270) وحدة سكنية جديدة لتوسيع مستوطنات الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطن

أقر وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الخميس، خطة جديدة لتوسيع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، من ضمنها مناقصات تسويق أراض لبناء 900 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة آرئيل.



ونقلت القناة العبرية العاشرة، عن مسؤول حكومي وصفته بالكبير، أنه بالإضافة إلى هذه الوحدات السكنية الاستيطانية الجديدة في مستوطنة "آرئيل"، يعقد "مجلس التخطيط الأعلى للإدارة المدنية"، الأسبوع المقبل، جلسة من المفترض أن يمنح فيها التراخيص اللازمة للشروع ببناء 225 وحدة سكانية إضافية في مستوطنات إضافية مختلفة، وكذلك اقرار مخططات لاحقه لبناء نحو 1145 وحدة سكنية جديدة في مختلف مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.



وستتوزع هذه الوحدات السكنية الاستيطانية الجديدة الـ 225 على النحو التالي: 55 وحدة في "بتسال"، وتسعة وحدات في "أريئيل"، و79 وحدة في "حيننيت"، وثمانية وحدات في "بيت أرييه"، و 44 وحدة في "معاليه أدوميم"، و30 وحدة في "سوسيا".



أما ما يتعلق بالتخطيط اللاحق لبناء 1145 وحدة سكانية استيطانية إضافية، فسيكون توزيعها على الشكل التالي: 27 وحدة في "معون"، و 381 وحدة في "كفار أدوميم"، و11 وحدة في "اليعزر"، و16 وحدة في "بتساد"، و120 وحدة في "كرميه تسور"، و 66 وحدة في مستوطنة "إفرات"، و 72 وحدة في "تسوفيم"، و 212 وحدة في "أورانيت"، و 196 وحدة سكنية في "غفعات زيئيف".