بسبب الثلوج.. ولاية أمريكية تعلن حالة الطوارئ

فيديو: اعلان حالة الطوارئ في نيويورك

رام الله - دنيا الوطنأعلن حاكم ولاية نيويورك، أندرو كيومو، حالة الطوارئ في الولاية بسبب الصقيع البرد القارس، وسط عاصفة عاتية تكتسح الأراضي الأمريكية.وكتب كيومو على صفحته في موقع تويتر، تغريدة قال فيها: "أعلن حالة الطوارئ في نيويورك و(مقاطعتيها) ويستتشستر ولونغ آيلند، بسبب الظروف الجوية القاسية"، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).وكان عمدة مدينة نيويورك، بيل دي بلازيو، أعلن إغلاق جميع المدارس في المدينة بسبب العاصفة الثلجية التي ضربت المنطقة.وكانت الثلوج هطلت على شمال فلوريدا أمس الأربعاء، في ظاهرة لم يشهدها سكان الولاية منذ ثلاثة عقود حملتها عاصفة ثلجية تضرب كامل الساحل الشرقي للولايات المتحدة