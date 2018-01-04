عودة الملاحة الجوية بين الإمارات وتونس لسابق عهدها

عودة الملاحة الجوية بين الإمارات وتونس لسابق عهدها
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، الخميس، عن عودة الإجراءات المتبعة لما كانت عليه من قبل الظرف الطارئ مع دولة تونس بخصوص الملاحة الجوية، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية).

وقالت الوزارة: "في إطار العلاقة الثنائية مع الجمهورية التونسية الشقيقة، وحرصا على سلامة الملاحة الجوية، وكذلك في إطار دفع الأخطار والتهديدات التي يجب تلافيهما على أوسع مدى، وفي ضوء التواصل الأمني المكثف والمعلومات التي تم الحصول عليها من الجانب التونسي، قررت السلطات المختصة في دولة الإمارات عودة الإجراءات المتبعة لما كانت عليه من قبل الظرف الطارئ".

وأضافت الوزارة أنها "تقدر أهمية التعاون المشترك في إطار العلاقات الوثيقة بين الإمارات وتونس، لذا فإنها تثمن غاليا المعلومات التي أفاد بها الجانب التونسي، وحرصه على تبديد كل دواعي القلق التي كانت لدى الناقلات الوطنية لدولة الإمارات، الأمر الذي يكفل أعلى درجات الأمن والسلامة للرحلات الجوية وركابها".

أرشيفي: الأزمة بين تونس والإمارات
 

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