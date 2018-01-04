البيت الأبيض يحظر على موظفيه استخدام الأجهزة الخلوية

البيت الأبيض يحظر على موظفيه استخدام الأجهزة الخلوية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قرر البيت الأبيض، الخميس، حظر جميع عامليه من استخدام هواتفهم المحمولة في الجناح الغربي من البيت الأبيض حيث تتمركز إدارة الرئيس الأمريكي.

وقال البيت الأبيض، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم): "حصانة الأنضمة التقنية في البيت الأبيض تتصدر أولويات إدارة ترامب، وبناء على ذلك تقرر اعتبار من مطلع الأسبوع المقبل حظر استخدام الهواتف المحمولة في الجناح الغربي من البيت الأبيض على جميع العاملين في البيت الأبيض على أن يشمل الحظر ضيوف البيت الأبيض كذلك".

وتعود فكرة حظر الهواتف المحمولة في البيت الأبيض لجون كيلي رئيس ديوان البيت الأبيض لدواع أمنية، حيث أشار إلى الزيادة المسجلة في عدد الأجهزة المحمولة المربوطة عبر "واي فاي" في الجناح الغربي من البيت الأبيض، والتي يمكن اختراقها.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب واشتكى غير مرة من تسرب معلومات سرية من البيت الأبيض وحصول وسائل الإعلام عليها، فيما يؤكد القائمون على حظر الهواتف المحمولة في البيت الأبيض أن قرار الحضر ليس على أي صلة بما يشاع عن تسرب المعلومات من البيت الأبيض.

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