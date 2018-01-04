نقابة الصحفيين توثق 909 اعتداء بحق الصحفيين العام الماضي

نقابة الصحفيين توثق 909 اعتداء بحق الصحفيين العام الماضي
جانب من المؤتمر
خاص دنيا الوطن- بهاء بركات
عقدت نقابة الصحفيين مؤتمراً صحفياً عقد في مقر نقابة الصحفيين في البيرة صباح اليوم الأربعاء، أعلنت نقابة الصحفيين ملخص نتائج تقرير الانتهاكات بحق الصحفيين ووسائل الإعلام للعام الماضي 2017، فقد وثقت النقابة 909 انتهاكات وقعت خلال الفترة من 1-1-2017 وحتى 31-12-2017، منها 740 انتهاك واعتداء نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، و 169 انتهاك نفذتها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وغزة.

محمد اللحام رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين لدنيا الوطن، إنه يأتي توثيق ونشر الانتهاكات بحق الصحفيين ضمن سياق فضح سياسية الاحتلال، ومحاولة توفير حماية لصحفيين الفلسطينيين، برغم من إرهاب الاحتلال إلا انه هناك الكثير من المحافل الدولية ذات أثر، وفي أكثر من مناسبة وجه الاتحاد الدولي لمكتب رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، حول هذه الانتهاكات، والتي يتم العمل عليها أيضا مع مؤسسات دولية وصولاً محاكمة من يرتكب أي انتهاك بحق الصحافة من قبل الاحتلال.

ونوه اللحام لدنيا الوطن أن حالة التحريض على الصحافة الفلسطينية لم تقتصر على مواطنين وصحفيين، بل وأيضاً وصلت للحكومة، فنتنياهو في أكثر من مناسبة قام بعمليات تحريض ودعوات لإغلاق مؤسسات صحفية، وإيقاع الأذى بالصحفيين، وكل هذا يأتي في سياق محاولة إخفاء الحقيقة التي يعمل عليها الصحفي الفلسطيني، والمساهمة بشكل كبير في كشف الوجه القبيح للاحتلال، بالتالي لم يعد شاب 22 سنة في نيويورك أسيراً لإعلام الحركة الصهيونية، فنهاك منصات إعلامية تستطيع أن توصل رسالة الحقيقة، ويكون بمقدر أي إنسان في إي مكان بالعالم بخلق توازن ما بين رواية الاحتلال وبين الصحفي الفلسطيني، والذي بالتأكيد كان له الأثر الكبير على كشف خديعة الاحتلال.

ومن جهته أضاف د. عمار دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لدنيا الوطن، أن عام 2017 يعد عام صعب على الصحافة الفلسطينية والصحفيين، حيث أن عدد الانتهاكات تجاوزت 700 مقارنة 500 العام الماضي، وأما دور المؤسسات الحقوقية في ظل هذه الانتهاكات هو توثيقها وإيصالها إلى المؤسسات الدولية ذات العلاقة، لتسليط الضوء على هذه الانتهاكات، والمطالبة بحماية الصحفيين الفلسطينيين، لأن الهدف من الانتهاكات ليس فقط، وإنما حق العالم في الوصول إلى الحقيقة والمعرفة حول ما يحدث في فلسطين.

فيديو: جانب من المؤتمر الصحفي
 

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