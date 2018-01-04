وزير الزراعة يقرر عودة 40 موظفاً للعمل الأسبوع المقبل بغزة

خاص دنيا الوطن - أسامة الكحلوت

أعلن وكيل وزارة الزراعة المهندس عبدالله لحلوح، أن وزير الزراعة أصدر قراراً بعودة 40 موظفاً للعمل في وزارة الزراعة في المحافظات الجنوبية، من الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم قبل عام 2007، وذلك بناءاً على قرار مجلس الوزراء بعودة الموظفين الى اماكن عملهم وفق ما ترتأيه الحاجة.



وأوضح لحلوح، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إنه وفي ضوء تقييم الوزارة للأوضاع والاحتياجات، لدعم القدرات الفنية في وزارة الزراعة، أصدر الوزير قرار بعودة 40 موظفاً غالبيتهم من المهندسين الزراعيين وفنيي المختبرات وأطباء بيطريين، نظراً للحاجة الملحة لهؤلاء الموظفين في تقديم أفضل خدمة بكفاءة وفعالية للمزارع الفلسطيني.



وأكد أن قرار الوزير يعتبر نافذاً من تاريخه، وفي ضوءه سيتم توجيه كتاب بالعودة لكل موظف على حدة، وسيتمكنون من العمل وخدمة المزارعين الاسبوع المقبل نظراً لما تقتضيه الحاجة.