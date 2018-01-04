وزير الزراعة يقرر عودة 40 موظفاً للعمل الأسبوع المقبل بغزة

وزير الزراعة يقرر عودة 40 موظفاً للعمل الأسبوع المقبل بغزة
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أسامة الكحلوت
أعلن وكيل وزارة الزراعة المهندس عبدالله لحلوح، أن وزير الزراعة أصدر قراراً بعودة 40 موظفاً للعمل في وزارة الزراعة في المحافظات الجنوبية، من الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم قبل عام 2007، وذلك بناءاً على قرار مجلس الوزراء بعودة الموظفين الى اماكن عملهم وفق ما ترتأيه الحاجة.

وأوضح لحلوح، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إنه وفي ضوء تقييم الوزارة للأوضاع والاحتياجات، لدعم القدرات الفنية في وزارة الزراعة، أصدر الوزير قرار بعودة 40 موظفاً غالبيتهم من المهندسين الزراعيين وفنيي المختبرات وأطباء بيطريين، نظراً للحاجة الملحة لهؤلاء الموظفين في تقديم أفضل خدمة بكفاءة وفعالية للمزارع الفلسطيني.

وأكد أن قرار الوزير يعتبر نافذاً من تاريخه، وفي ضوءه سيتم توجيه كتاب بالعودة لكل موظف على حدة، وسيتمكنون من العمل وخدمة المزارعين الاسبوع المقبل نظراً لما تقتضيه الحاجة.

أخبار ذات صلة

فيديو وصور: وقفة احتجاجية ضد قطع مساعدات برنامج الغذاء العالمي

فيديو وصور: وقفة احتجاجية ضد قطع مساعدات برنامج الغذاء العالمي

ليبرمان يُقر (2270) وحدة سكنية جديدة لتوسيع مستوطنات الضفة الغربية

ليبرمان يُقر (2270) وحدة سكنية جديدة لتوسيع مستوطنات الضفة الغربية

وفاة شاب في حادث عمل بمدينة الطيبة بالداخل الفلسطيني

وفاة شاب في حادث عمل بمدينة الطيبة بالداخل الفلسطيني

نقابة الصحفيين توثق 909 اعتداء بحق الصحفيين العام الماضي

نقابة الصحفيين توثق 909 اعتداء بحق الصحفيين العام الماضي

مجدلاني: للاتحاد الأوروبي دور هام بالسلام ولقاء الرئيس بوزراء الخارجية ضروري

مجدلاني: للاتحاد الأوروبي دور هام بالسلام ولقاء الرئيس بوزراء الخارجية ضروري

سيارات إسعاف مصفحة لخدمة المستوطنين بالضفة وغلاف غزة

سيارات إسعاف مصفحة لخدمة المستوطنين بالضفة وغلاف غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

خيارات ترامب ضد السلطة الفلسطينية

خيارات ترامب ضد السلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فيديو وصور: وقفة احتجاجية ضد قطع مساعدات برنامج الغذاء العالمي

فيديو وصور: وقفة احتجاجية ضد قطع مساعدات برنامج الغذاء العالمي

نقابة الصحفيين توثق 909 اعتداء بحق الصحفيين العام الماضي

نقابة الصحفيين توثق 909 اعتداء بحق الصحفيين العام الماضي

مجدلاني: للاتحاد الأوروبي دور هام بالسلام ولقاء الرئيس بوزراء الخارجية ضروري

مجدلاني: للاتحاد الأوروبي دور هام بالسلام ولقاء الرئيس بوزراء الخارجية ضروري

محكمة إسرائيلية تقرر الإفراج عن الفتاة نور التميمي

محكمة إسرائيلية تقرر الإفراج عن الفتاة نور التميمي

عربي

الطيران الاسرائيلي يقصف مخزن للأسلحة في جبل قاسيون بسوريا

الطيران الاسرائيلي يقصف مخزن للأسلحة في جبل قاسيون بسوريا

عودة الملاحة الجوية بين الإمارات وتونس لسابق عهدها

عودة الملاحة الجوية بين الإمارات وتونس لسابق عهدها

مقتل ثلاثة مصريين في هجوم على كمين أمني بسيناء

مقتل ثلاثة مصريين في هجوم على كمين أمني بسيناء

الملقي: اعتراف أميركا بالقدس عاصمة لإسرائيل يهدد الأمن والاستقرار

الملقي: اعتراف أميركا بالقدس عاصمة لإسرائيل يهدد الأمن والاستقرار

منوعات

هذه الطفلة أصبحت أجمل ممثلات الدراما

هذه الطفلة أصبحت أجمل ممثلات الدراما

ملابس إليسا في رأس السنة هي الأسوأ بين الفنانات

ملابس إليسا في رأس السنة هي الأسوأ بين الفنانات

في أجرأ تصريح .. سعد الصغير يتباهي بمصدر أمواله &#34;الحرام&#34;

في أجرأ تصريح .. سعد الصغير يتباهي بمصدر أمواله "الحرام"

&#34;أبو نورة&#34; يصدح في مسقط رأسه بعد غياب 34 عاماَ

"أبو نورة" يصدح في مسقط رأسه بعد غياب 34 عاماَ