بوادر أزمة.. السودان تستدعي سفيرها في القاهرة ومصر تُقيم الموقف

بوادر أزمة.. السودان تستدعي سفيرها في القاهرة ومصر تُقيم الموقف
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، إنها استدعت سفيرها في القاهرة للتشاور، في حين قالت مصادر مصرية إن الحكومة تقوم بتقييم الموقف، وذلك وفق ما أوردت (سكاي نيوز عربية).

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن الناطق باسم الخارجية قوله إن تم استدعاء السفير عبد المحمود عبد الحليم إلى الخرطوم "بغرض التشاور".

ولم يعلن الناطق باسم وزارة الخارجية، السفير قريب الله الخضر، في تصريحه لسونا، خلفيات هذه الخطوة.

وفي القاهرة، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بأنه "تم إخطار السفارة المصرية في الخرطوم اليوم الرابع من كانون ثاني/يناير الجاري رسمياً بقرار استدعاء سفير السودان في القاهرة إلى الخرطوم للتشاور".

وأضاف أن "مصر الآن تقوم بتقييم الموقف بشكل متكامل لإتخاذ الإجراء المناسب".

يشار إلى أن القرار السوداني يأتي بعد أيام على تأكيد المتحدث باسم الخارجية المصرية رفض بلاده القاطع لمزاعم السيادة السودانية على منطقة حلايب وشلاتين أو الادعاء باحتلال مصر لها.

وأصدر المتحدث أحمد أبوزيد بيانا، في 21 كانون أول/ ديسمبر، يرد ما تداولته وسائل الإعلام حول قيام وزارة الخارجية السودانية بتوجيه خطاب إلى الأمم المتحدة لإعلان رفضها لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين السعودية ومصر في 8 أبريل 2016.

وأضاف البيان، أن وزارة الخارجية المصرية بصدد توجيه خطاب إلى سكرتارية الأمم المتحدة لرفض الخطاب السوداني، وما تضمنه من مزاعم في هذا الصدد.

وسيؤكد الخطاب أن "حلايب وشلاتين أراض مصرية يقطنها مواطنون مصريون تحت السيادة المصرية"، حسب ما أضاف البيان.

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