سيارات إسعاف مصفحة لخدمة المستوطنين بالضفة وغلاف غزة

رام الله - دنيا الوطن

دفعت "نجمة داوود الحمراء"، ولأول مرة منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987 بسيارات إسعاف مصفحة للضفة الغربية، وذلك لكي تكون أكثر فاعلية في تقديم الخدمة للمستوطنين الإسرائيليين في مختلف أنحاء الضفة الغربية وعلى حدود قطاع غزة.



ووفق ما أوردت صحيفة القدس المحلية، فإن جرى الإعلان عن سيارات الإسعاف التي يتجاوز ثمن السيارة الواحدة منها خمسة ملايين شيقل، في حفل أقيم الخميس في تل أبيب، حيث عرضت أربع سيارات إسعاف مدرعة جديدة واقية من الرصاص، ستعمل على إنقاذ حياة الأرواح في مستوطنات الخليل وإفرات وعوفرا وكارني شومرون، بحسب نص البيان الصادر عن نجمة داوود الحمراء.



ولطالما تقاعست نجمة داوود عن القيام بواجباتها الانسانية في نقل الجرحى الفلسطينيين الذين يتعرضون لاطلاق الرصاص من قبل جنود الاحتلال، وكثيراً ما قضى العديد من الجرحى الفلسطينيين نزفا على الطرقات، بينما لم تحرك سيارات نجمة داوود وطواقمها ساكناً وهي ترقب موت الضحايا، في مشهد يضرب القيم النبيلة لدور الاطباء والمسعفين الذين يعتبر تقاعسهم بمثابة تواطؤ مع القتلة، كما حدث مع الشهيد عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل العام الماضي.