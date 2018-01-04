محكمة إسرائيلية تقرر الإفراج عن الفتاة نور التميمي

محكمة إسرائيلية تقرر الإفراج عن الفتاة نور التميمي
نور التميمي في المحكمة
رام الله - دنيا الوطن
قررت المحكمة العسكرية الإسرائيلية، اليوم الخميس، رفض الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العسكرية، وأمرت بالإفراج عن الفتاة نور التميمي من قرية النبي صالح شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية. 

واعتقلت قوات الاحتلال نور التميمي في 20 من الشهر الماضي، حيث كان من المفترض، أن يتم الإفراج عن نور، الأحد الماضي، بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف شيكل (1400 دولار)، وبشروط أخرى، وبكفالة محاميتها، ولكن لمنع الإفراج عن نور، سارعت النيابة العسكرية لدولة الاحتلال، وقدمت لائحة اتهام بحقها، تضمنت ثلاث تهم هي "الاعتداء على جنود، وإهانة جنود، وإعاقة عملهم".

يشار كذلك إلى أن محكمة (عوفر) العسكرية مددت، الثلاثاء الماضي، اعتقال عهد التميمي (16 عاماً) ووالدتها ناريمان (40 عاماً)، 8 أيام "لاستكمال التحقيق معهما".

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