الخارجية الإسرائيلية: تقليص المساعدات الأمريكية لـ (أونروا) ليس في صالحنا

الخارجية الإسرائيلية: تقليص المساعدات الأمريكية لـ (أونروا) ليس في صالحنا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت القناة العبرية الثانية، مساء الخميس، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية، تعارض موقف الرئيس الأمركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول تقليص الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأوضحت القناة، أن الخارجية الإسرائيلية تعتبر هذا التقليص سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وأن هذه الأزمة ليست في صالح إسرائيل، لتتماهى مع دعوات المستوى الأمني الإسرائيلي إلى تفادي مثل هذه الأزمة للحفاظ على أمن إسرائيل.

وكانت المفارقة، أن يمتدح نتنياهو، الذي يشغل منصب وزير الخارجية بالإضافة لكونه رئيس الحكومة، هذه الخطوة ويشعها، في حين تعارضه الوزارة التي يتولاها، والتي عللت ذلك بالحفاظ على أمن إسرائيل.

وكان ترامب، قد هدد بوقف المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، أمس الأربعاء، بزعم "أن الفلسطينيين لا يريدون الحديث عن السلام"، بعد ساعات من تهديد مماثل بقطع الدعم عن (أونروا).

أخبار ذات صلة

فيديو وصور: وقفة احتجاجية ضد قطع مساعدات برنامج الغذاء العالمي

فيديو وصور: وقفة احتجاجية ضد قطع مساعدات برنامج الغذاء العالمي

ليبرمان يُقر (2270) وحدة سكنية جديدة لتوسيع مستوطنات الضفة الغربية

ليبرمان يُقر (2270) وحدة سكنية جديدة لتوسيع مستوطنات الضفة الغربية

وفاة شاب في حادث عمل بمدينة الطيبة بالداخل الفلسطيني

وفاة شاب في حادث عمل بمدينة الطيبة بالداخل الفلسطيني

نقابة الصحفيين توثق 909 اعتداء بحق الصحفيين العام الماضي

نقابة الصحفيين توثق 909 اعتداء بحق الصحفيين العام الماضي

مجدلاني: للاتحاد الأوروبي دور هام بالسلام ولقاء الرئيس بوزراء الخارجية ضروري

مجدلاني: للاتحاد الأوروبي دور هام بالسلام ولقاء الرئيس بوزراء الخارجية ضروري

وزير الزراعة يقرر عودة 40 موظفاً للعمل الأسبوع المقبل بغزة

وزير الزراعة يقرر عودة 40 موظفاً للعمل الأسبوع المقبل بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

خيارات ترامب ضد السلطة الفلسطينية

خيارات ترامب ضد السلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فيديو وصور: وقفة احتجاجية ضد قطع مساعدات برنامج الغذاء العالمي

فيديو وصور: وقفة احتجاجية ضد قطع مساعدات برنامج الغذاء العالمي

نقابة الصحفيين توثق 909 اعتداء بحق الصحفيين العام الماضي

نقابة الصحفيين توثق 909 اعتداء بحق الصحفيين العام الماضي

مجدلاني: للاتحاد الأوروبي دور هام بالسلام ولقاء الرئيس بوزراء الخارجية ضروري

مجدلاني: للاتحاد الأوروبي دور هام بالسلام ولقاء الرئيس بوزراء الخارجية ضروري

محكمة إسرائيلية تقرر الإفراج عن الفتاة نور التميمي

محكمة إسرائيلية تقرر الإفراج عن الفتاة نور التميمي

عربي

الطيران الاسرائيلي يقصف مخزن للأسلحة في جبل قاسيون بسوريا

الطيران الاسرائيلي يقصف مخزن للأسلحة في جبل قاسيون بسوريا

عودة الملاحة الجوية بين الإمارات وتونس لسابق عهدها

عودة الملاحة الجوية بين الإمارات وتونس لسابق عهدها

مقتل ثلاثة مصريين في هجوم على كمين أمني بسيناء

مقتل ثلاثة مصريين في هجوم على كمين أمني بسيناء

الملقي: اعتراف أميركا بالقدس عاصمة لإسرائيل يهدد الأمن والاستقرار

الملقي: اعتراف أميركا بالقدس عاصمة لإسرائيل يهدد الأمن والاستقرار

منوعات

هذه الطفلة أصبحت أجمل ممثلات الدراما

هذه الطفلة أصبحت أجمل ممثلات الدراما

ملابس إليسا في رأس السنة هي الأسوأ بين الفنانات

ملابس إليسا في رأس السنة هي الأسوأ بين الفنانات

في أجرأ تصريح .. سعد الصغير يتباهي بمصدر أمواله &#34;الحرام&#34;

في أجرأ تصريح .. سعد الصغير يتباهي بمصدر أمواله "الحرام"

&#34;أبو نورة&#34; يصدح في مسقط رأسه بعد غياب 34 عاماَ

"أبو نورة" يصدح في مسقط رأسه بعد غياب 34 عاماَ