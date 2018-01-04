الخارجية الإسرائيلية: تقليص المساعدات الأمريكية لـ (أونروا) ليس في صالحنا

رام الله - دنيا الوطن

قالت القناة العبرية الثانية، مساء الخميس، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية، تعارض موقف الرئيس الأمركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول تقليص الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).



وأوضحت القناة، أن الخارجية الإسرائيلية تعتبر هذا التقليص سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وأن هذه الأزمة ليست في صالح إسرائيل، لتتماهى مع دعوات المستوى الأمني الإسرائيلي إلى تفادي مثل هذه الأزمة للحفاظ على أمن إسرائيل.



وكانت المفارقة، أن يمتدح نتنياهو، الذي يشغل منصب وزير الخارجية بالإضافة لكونه رئيس الحكومة، هذه الخطوة ويشعها، في حين تعارضه الوزارة التي يتولاها، والتي عللت ذلك بالحفاظ على أمن إسرائيل.



وكان ترامب، قد هدد بوقف المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، أمس الأربعاء، بزعم "أن الفلسطينيين لا يريدون الحديث عن السلام"، بعد ساعات من تهديد مماثل بقطع الدعم عن (أونروا).