فجر الجمعة.. منخفض عميق يضرب فلسطين ويستمر حتى مساء السبت

فجر الجمعة.. منخفض عميق يضرب فلسطين ويستمر حتى مساء السبت
صورة المنخفض من الأقمار الصناعية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الأرصاد الجوية، إن منخفضاً جوياً عميقاً، يضرب فلسطين خلال الساعات المقبلة، اعتباراً من فجر الجمعة وحتى مساء السبت، محذرةً من تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.

وحذرت الأرصاد من خطورة شدة سرعة الرياح، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وخطر التزحلق على الطرقات، لافتةً إلى أنه اعتباراً من فجر الجمعة، تتأثر البلاد بالمنخفض الجوي العميق بشكل أساسي، ويشتد هطول الأمطار على المناطق الشمالية وينتشر تدريجياً لباقي المناطق.

وأوضحت، أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة يوم الجمعة، وتسود أجواء باردة وغائمة وعاصفة وماطرة بغزارة على فترات فوق كافة المناطق، وتكون الأمطار مصحوبة بزخات البرد والعواصف الرعدية أحياناً، كما تهب رياح قوية قد تصل بعض هباتها إلى حدود 90-100 كم/ساعة.

وأشارت إلى أنه في يوم السبت، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي والكتلة الهوائية المرافقة له، وتبقى الأجواء باردة وغائمة، كما تبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة، قد تكون غزيرة أحياناً فوق معظم المناطق، وخلال ساعات المساء، ينحسر تأثير المنخفض الجوي، ويتوقف تساقط الأمطار فوق كافة المناطق، مع بقاء الأجواء باردة بوجه عام.

ومن المتوقع، أن يجلب المنخفض الجوي كميات ممتازة من الأمطار لكافة المناطق لتعوض النقص الذي حصل خلال الأشهر الماضية، حيث من المتوقع أن تتلقى مناطق أكثر من 100 ملم من الأمطار خلال فترة تأثير المنخفض الجوي.

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