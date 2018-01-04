فيديو: شرطي يفرض السيادة الفلسطينية على آلية عسكرية إسرائيلية بالقدس

فيديو: شرطي فلسطيني يوقف آلية عسكرية إسرائيلية ويجبرها على الالتزام بقانون السير

رام الله - دنيا الوطنأجبرت دورية شرطة فلسطينية، آلية عسكرية إسرائيلية على الوقوف أثناء محاولتها التجاوز بشكل غير قانوني لدوار بلدة العيزرية الرئيسي في مدينة القدس، وذلك في ظل أزمة مرورية خانقة.ووفق ما أوردت صحيفة (القدس) المحلية، فقد كانت دورية شرطة فلسطينية، تعمل على التخفيف من أزمة السير الخانفة على مدخل العيزرية الرئيسي في الوقت الذي حاولت آلية عسكرية إسرائيلية عدم الالتزام ومحاولة المرور، وحينها قام أحد ضباط الشرطة بالصراخ في وجه الضابط الإسرائيلي، الذي ترجل من الدورية، وأمره بالعودة إلى داخل الجيب العسكري والانصياع لأوامر الشرطة، أو أنه سيتم مخالفته.ولقي هذا التصرف استحساناً لدى المواطنين المتواجدين في موقع الحدث، وتم تداول تسجيل مصور يظهر تفاصيل الحدث على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).