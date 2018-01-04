فيديو: شرطي يفرض السيادة الفلسطينية على آلية عسكرية إسرائيلية بالقدس

فيديو: شرطي يفرض السيادة الفلسطينية على آلية عسكرية إسرائيلية بالقدس
صورة من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
أجبرت دورية شرطة فلسطينية، آلية عسكرية إسرائيلية على الوقوف أثناء محاولتها التجاوز بشكل غير قانوني لدوار بلدة العيزرية الرئيسي في مدينة القدس، وذلك في ظل أزمة مرورية خانقة.

ووفق ما أوردت صحيفة (القدس) المحلية، فقد كانت دورية شرطة فلسطينية، تعمل على التخفيف من أزمة السير الخانفة على مدخل العيزرية الرئيسي في الوقت الذي حاولت آلية عسكرية إسرائيلية عدم الالتزام ومحاولة المرور، وحينها قام أحد ضباط الشرطة بالصراخ في وجه الضابط الإسرائيلي، الذي ترجل من الدورية، وأمره بالعودة إلى داخل الجيب العسكري والانصياع لأوامر الشرطة، أو أنه سيتم مخالفته.

ولقي هذا التصرف استحساناً لدى المواطنين المتواجدين في موقع الحدث، وتم تداول تسجيل مصور يظهر تفاصيل الحدث على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

فيديو: شرطي فلسطيني يوقف آلية عسكرية إسرائيلية ويجبرها على الالتزام بقانون السير
 

أخبار ذات صلة

فيديو وصور: وقفة احتجاجية ضد قطع مساعدات برنامج الغذاء العالمي

فيديو وصور: وقفة احتجاجية ضد قطع مساعدات برنامج الغذاء العالمي

ليبرمان يُقر (2270) وحدة سكنية جديدة لتوسيع مستوطنات الضفة الغربية

ليبرمان يُقر (2270) وحدة سكنية جديدة لتوسيع مستوطنات الضفة الغربية

وفاة شاب في حادث عمل بمدينة الطيبة بالداخل الفلسطيني

وفاة شاب في حادث عمل بمدينة الطيبة بالداخل الفلسطيني

نقابة الصحفيين توثق 909 اعتداء بحق الصحفيين العام الماضي

نقابة الصحفيين توثق 909 اعتداء بحق الصحفيين العام الماضي

مجدلاني: للاتحاد الأوروبي دور هام بالسلام ولقاء الرئيس بوزراء الخارجية ضروري

مجدلاني: للاتحاد الأوروبي دور هام بالسلام ولقاء الرئيس بوزراء الخارجية ضروري

وزير الزراعة يقرر عودة 40 موظفاً للعمل الأسبوع المقبل بغزة

وزير الزراعة يقرر عودة 40 موظفاً للعمل الأسبوع المقبل بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

خيارات ترامب ضد السلطة الفلسطينية

خيارات ترامب ضد السلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فيديو وصور: وقفة احتجاجية ضد قطع مساعدات برنامج الغذاء العالمي

فيديو وصور: وقفة احتجاجية ضد قطع مساعدات برنامج الغذاء العالمي

نقابة الصحفيين توثق 909 اعتداء بحق الصحفيين العام الماضي

نقابة الصحفيين توثق 909 اعتداء بحق الصحفيين العام الماضي

مجدلاني: للاتحاد الأوروبي دور هام بالسلام ولقاء الرئيس بوزراء الخارجية ضروري

مجدلاني: للاتحاد الأوروبي دور هام بالسلام ولقاء الرئيس بوزراء الخارجية ضروري

محكمة إسرائيلية تقرر الإفراج عن الفتاة نور التميمي

محكمة إسرائيلية تقرر الإفراج عن الفتاة نور التميمي

عربي

الطيران الاسرائيلي يقصف مخزن للأسلحة في جبل قاسيون بسوريا

الطيران الاسرائيلي يقصف مخزن للأسلحة في جبل قاسيون بسوريا

عودة الملاحة الجوية بين الإمارات وتونس لسابق عهدها

عودة الملاحة الجوية بين الإمارات وتونس لسابق عهدها

مقتل ثلاثة مصريين في هجوم على كمين أمني بسيناء

مقتل ثلاثة مصريين في هجوم على كمين أمني بسيناء

الملقي: اعتراف أميركا بالقدس عاصمة لإسرائيل يهدد الأمن والاستقرار

الملقي: اعتراف أميركا بالقدس عاصمة لإسرائيل يهدد الأمن والاستقرار

منوعات

هذه الطفلة أصبحت أجمل ممثلات الدراما

هذه الطفلة أصبحت أجمل ممثلات الدراما

ملابس إليسا في رأس السنة هي الأسوأ بين الفنانات

ملابس إليسا في رأس السنة هي الأسوأ بين الفنانات

في أجرأ تصريح .. سعد الصغير يتباهي بمصدر أمواله &#34;الحرام&#34;

في أجرأ تصريح .. سعد الصغير يتباهي بمصدر أمواله "الحرام"

&#34;أبو نورة&#34; يصدح في مسقط رأسه بعد غياب 34 عاماَ

"أبو نورة" يصدح في مسقط رأسه بعد غياب 34 عاماَ