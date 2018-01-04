فيديو وصور: رداً على قرار ترامب.. (بادر) تُصعّد حملات المقاطعة

خاص دنيا الوطن - بهاء بركاتجابت مسيرة دعت إليها حملة "بادر" شوارع مدينة رام الله، حيث شارك العشرات من المواطنين والمتطوعين في الحملة، بالمسيرة التي رفعت فيها شعارات منددة بقرار الإدارة الأمريكية اعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال.وقال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي لـ "دنيا الوطن": إن أهمية مقاطعة منتجات الاحتلال رداً على قرار ترمب بشأن القدس، وتصعيد الاحتلال إجراءاته على الأرض، هي رسالة المظاهرة لترمب والإدارة الأمريكية، أننا لن نقبل بالابتزاز المالي، مقابل التنازل عن حقوقنا الوطنية، ومقابل التنازل عن القدس، وأن التهديد الأمريكي لا يخيفنا بل سيتم تصعيد حملات المقاطعة، لأنها من الوسائل التي تؤثر في الاحتلال بشكل فعّال، ومن وسائل المقاومة الفعالة، وعلى كل شخص من أبناء شعبنا مقاطعة البضائع الإسرائيلية، الأمر الذي يعد شكلاً من أشكال المقاومة.من جهته، ذكر منسق حملة بادر في محافظة رام الله والبيرة أحمد بدوان لـ "دنيا الوطن" أن حملة بادر لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، أطلقتها المبادرة الوطنية قبل 10 سنوات، هدفها جعل الأسواق الفلسطينيةـ خالية من المنتجات الإسرائيلية، من خلال مجموعة من الأنشطة؛ لتوعية المواطن مثل التحدث مع المواطنين، وتوزيع منشورات، وملصقات، وغيرها من وسائل التوعية بأهمية المقاطعة.وأشار بدوان إلى أن نشاط اليوم، جاء في بداية العام، حتى يكون العام المقبل هو عام السوق الفلسطيني الخالي من المنتجات الإسرائيلية، وذلك في ظل الظرف الفلسطيني الحالي من تهويد مستمر للقدس، وكذلك إعلان ترامب الأخير المجحف بحق الفلسطينيين.وبدورها، نوهت المتطوعة في حملة بادر رنيم أبوعين لـ "دنيا الوطن"، إلى أنه يجب على الجميع أن يشارك في حملة بادر، لأنه يجب مقاطعة البضائع الإسرائيلية، لأن الشعب الفلسطيني يدفع للاحتلال ثمن احتلاله من خلال شرائه للبضائع الإسرائيلية، ونتمنى أن تصل رسالة الحملة بأهمية مقاطعة البضائع الإسرائيلية وتأثيرها على اقتصاد الاحتلال.والجدير بالذكر، أن المتطوعين، نفذوا جولة على المحلات التجارية، ودعوا أصحابها والمواطنين لمقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي.