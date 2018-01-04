الإعلام: الاحتلال يُعيد قتل الشهيد التميمي

رام الله - دنيا الوطن

اعتبرت وزارة الإعلام، اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنازة الشهيد الفتى مصعب التميمي، واعتراض وصول جثمانه إلى قريته دير نظام، شمال غرب رام الله قمة الإرهاب، وإعادة لجريمة القتل الوحشية التي ارتكبها بدم بارد.



وأكدت، أن استهداف المشيعين بقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، يثبت تعطش الاحتلال لدمنا، وتنافسه على لحمنا الحي، وإصراره على جرائمه الفاشية.



ودعت الوزارة المؤسسات الإنسانية والقانونية الدولية إلى عدم المرور على هذا العدوان، الذي يثبت حاجة أبناء شعبنا لتوفير الحماية الدولية من البطش الإسرائيلي، الذي لا يوفر جثامين الشهداء، ويلاحقهم بالاحتجاز في مقابر الأرقام، ويستهدف الطواقم الطبية والمسعفين ومركباتهم، ويطارد الصحافيين.