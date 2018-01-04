الشرطة ووزارة الاقتصاد توقعان مذكرة تفاهم وتعاون مشترك

رام الله - دنيا الوطنوقع مدير عام الشرطة الفلسطينية، اللواء حازم عطا الله مع وزيرة الاقتصاد السيدة عبير عودة، اليوم، مذكرة تعاون، تستهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في العديد من المجالات.وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن هذه المذكرة، وقعت في إطار تعزيز مبدأ الشراكة والتعاون بين الجانبين، وآليات العمل المشتركة من خلال التعاون في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة في مجال الفحوصات، والجودة من خلال مؤسسة المواصفات والمقاييس.كما شملت المذكرة، الاتفاق على تقديم خدمات المعايرة ونسخه عن المواصفات التي يحتاجها المختبر الجنائي بالشرطة لأداء عمله، كذلك إجراء الفحوصات لصالح مؤسسة المواصفات والمقاييس بالمختبر الجنائي.وفي كلمته أكد اللواء عطا الله، أن الشرطة تتبنى استراتجية قائمة على الشراكة مع كافة شرائح المجتمع لتحقيق الأمن، وأن هذه الاتفاقية تأتي لتعزيز الدور الأمني، بما يكفل تحقيق أقصى درجات الأمن لدى المجتمع الفلسطيني للعيش بأمن وكرامة.من جهتها، أشادت الوزير عودة بالدور المهم الذي تقوم به الشرطة الفلسطينية في سبيل حماية المواطنين، وتوفير الأمن والأمان، وعمق العلاقة بين مؤسسة المواصفات والمقاييس والشرطة، مؤكدة أن هذه الاتفاقية تندرج في سياق التعاون البناء في تنفيذ القانون، حرصاً على تقديم أفضل وأسرع خدمة وبمهنية عالية.