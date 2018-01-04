إصابة سبعة أشخاص في حادثي سير منفصليْن بجنين

رام الله - دنيا الوطن

أسفر حادثي سير منفصلين وقعا مساء اليوم الخميس في بلدة اليامون وقرية برطعة بمحافظة جنين عن إصابة سبعة اشخاص.



من جانبها، أجلت طواقم الإنقاذ في مركز دفاع مدني برطعة ثلاث إصابات طفيفة أثر حادث سير بين مركبتين من نوع مازدا على مدخل القرية الواقعة جنوب غرب جنين، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وفي شأن متصل، أكد إسعاف الهلال الأحمر، إصابة أربعة مواطنين جراء حادث سير وقع بين مركبتين على مفترق بلدة اليامون غرب جنين.



وأوضحت الجمعية أن طواقم الإسعاف قدمت العلاجات الأولية لهؤلاء المصابين وحالتهم طفيفة.