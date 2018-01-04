رام الله - دنيا الوطن

كهرباء القدس تعلن حالة الطوارئ مع دخول المنخفض الجوي أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس حالة الطوارئ في جميع فروعها، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لاستقبال المنخفض الجوي العميق، حسب ما نشر على مواقع الأرصاد الجوية المختلفة، وذلك استعدادا للتعامل مع أية أعطال أو انقطاعات للتيار الكهربائي خلال المنخفض، ضمن إمكانيات الشركة وحدود مناطق الامتياز.



وناشدت كافة المواطنين بضرورة اتباع سبل ترشيد استهلاك الكهرباء ما أمكن خلال المنخفض الجوي، وخصوصاً في ساعات الذروة والتي تتمثل ما بين الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا وما بين الساعة 5 مساء وحتى الساعة 8 مساء، من أجل الحد من الانقطاعات والحفاظ على استقرار الأحمال على الشبكات.



وأهابت شركة كهرباء القدس بالمواطنين ضرورة الالتزام بالنصائح والإرشادت المتعلقة بالسلامة العامة وترشيد استهلاك التيار الكهربائي والتي تتمثل بتنظيف أسطح المنازل والشرفات وإزالة أية مواد أو عوائق قد تتسبب في إحداث أضرار للشبكة الكهربائية والأسلاك، لاسيما مع هبوب الرياح القوية خلال الطقس العاصف، إضافة إلى تجهيز الضوء الشاحن أو البطاريات الجافة للمصابيح اليدوية في حال انقطاع الكهرباء بدلاً من استخدام الشموع وذلك من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين وأسرهم وتجنب إحداث الحرائق والتي تُعد الشموع أحد أهم أسباب الحرائق المنزلية، كما تهيب الشركة بالموطنين ضرورة تنظيم استخدام الأجهزة الكهربائية، بحيث تستخدم بشكل منفرد بعيدا عن استخدامها في الوقت ذاته كالنشافة والغسالة والسخان الكهربائي "البويلر"، وتجنب استخدام تلك الاجهزة خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية، حيث أن التحميل الزائد على الشبكات سيضطر الشركة إلى استخدام سياسة التناوب في تزويد التيار الكهربائي على فترات تجنباً لاحتراق الشبكات والمحولات الأمر الذي من شأنه انقطاع التيار لفترات طويلة.