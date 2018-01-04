هايلي تحتفل بداعمي بلادها خلال تصويت الامم المتحدة بشأن القدس

هايلي تحتفل بداعمي بلادها خلال تصويت الامم المتحدة بشأن القدس
نيكي هيلي المندوبة الأمريكية في الامم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
نظمت نيكي هايلي مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، حفل استقبال لممثلي الدول التي دعمت واشنطن خلال التصويت الذي جرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة  في كانون الاول/ديسمبر الماضي على قرار يدين اعتراف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وتحت عنوان "سهرة استثنائية للأصدقاء"، قامت هايلي بنشراو فرضت على بعثتها نشر صور عدة على تويتر تظهر فيها محاطة بسفراء وسفيرات خلال حفل استقبال نظم في نيويورك، بحسب ما جاء على موقع (I24NEWS).

ونقلت البعثة الاميركية في الامم المتحدة عن هايلي في تغريدة "من السهل على الاصدقاء ان يلتقوا في الاوقات الجيدة. لكن الاصدقاء الذين كانوا معنا في الاوقات الصعبة لن ننساهم ابدا. شكرا للـ 64" دولة صوتت ضد القرار او امتنعت عن التصويت او تغيبت عن جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 بلدا، دانت اعلان ترامب حول القدس في 21 كانون الاول/ديسمبر، بعد اربعة ايام على استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن الدولي لمنع تبني قرار في هذا الشأن.

وايدت قرار الجمعية العامة 128 دولة بينها عدد من حلفاء واشنطن مثل فرنسا وبريطانيا. وصوتت تسع دول بينها الولايات المتحدة واسرائيل ضد القرار، بينما امتنعت خمسة وثلاثون دولة بينها كندا والمكسيك وبولندا والمجر عن التصويت وتغيب ممثلو 21 دولة عن الجلسة.

وتعتبر واشنطن ان هذه الدول الـ 64 في مجموعها دعمت موقف الولايات المتحدة. وقد دعي ممثلوها الى حفل الاستقبال الذي اعلنت عنه هايلي في نهاية كانون الاول/ديسمبر ونظم مساء الاربعاء. وتعذرت معرفة ما إذا كانت كل الدول الـ 64 حاضرة اذ ان "السهرة" لم تفتح للصحافيين.

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