جودة البيئة تختتم ورشة "الربط بين النظم البيئية والحد من الكوارث"

جودة البيئة تختتم ورشة "الربط بين النظم البيئية والحد من الكوارث"
رام الله - دنيا الوطن
اختتمت سلطة جودة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، اليوم ورشة عمل حول الربط بين النظم البيئية والحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ، في مقر الهلال الأحمر في البيرة، بحضور المستشار السيد بيتر ليان، واللجنة الوطنية لتغير المناخ وعدد من المهتمين في القطاع البيئي.

وأوصى المشاركون في الورشة التي عقدت على مدار ثلاثة أيام متواصلة في مقر الهلال الأحمر بالبيرة، على تعزيز اليات ومنهجية الربط بين النظام البيئي وتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث وإعداد قائمة أولويات عمل وطنية من اجل تنفيذها مستقبلا.

وأكدت رئيس سلطة جودة البيئة م. عدالة الاتيرة ، خلال افتتاحها الورشة، على أهمية الربط بين النظام البيئي وخدماته وإدارة الكوارث والتكيف مع تغير المناخ مشيرة بان الورشة تأتي ضمن تنفيذ الإطار الوطني لأجندة السياسات الوطنية 2017 ـــ 2022

وأشارت الى ضرورة ادماج مفاهيم تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث ودمج النظم البيئية في الاستراتيجيات والخطط الوطنية وماسستها وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود ومعالجة بعض القضايا البيئية في الضفة الغربية وقطاع غزة كتدهور مصادر المياه وارتفاع مستوى سطح البحر والمناطق الساحلية والفيضانات وتدهور التربة اخذين بعين الاعتبار اجندة السياسات الوطنية واستراتيجية البيئة غير القطاعية واهداف التنمية المستدامة 2030

وشددت الاتيرة بان الاحتلال الإسرائيلي ما زال يمارس سياسات ممنهجة لاعاقة الجهود الوطنية الحثيثة للتخفيف من أثر الظواهر البيئية التي تتأثر بها فلسطين واهمها ظاهرة التغير المناخي التي يتسلح العالم لمواجهة آثارها.

ويذكر أنه سيتم تنفيذ ورشة عمل خلال الأسبوع المقبل لمدة يومين للحد من مخاطر الكوارث مع المؤسسات الشريكة في القطاع البيئي.






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