اعتماد برنامج دكتوراه بالفقه واصوله بين جامعات النجاح والقدس والخليل

رام الله - دنيا الوطن

أبرق الدكتور صبري صيدم وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني المباركة والتهنئة لجامعات النجاح الوطنية والقدس والخليل وذلك لحصول تلك الجامعات على اعتماد مشترك لبرنامج الدكتوراه في الفقه والتشريع.



وقال د. صيدم في كتابه للاستاذ الدكتور ماهر النتشة، القائم باعمال رئيس جامعة النجاح الوطنية، والاستاذ الدكتور عماد ابو كشك، رئيس جامعة القدس، والدكتور صلاح الزرو، رئيس جامعة الخليل: " أهديكم اطيب تحية، ويسعدني أن أبارك لكم الاعتماد الاولي لبرنامج الدكتوراه المشترك في :" الفقه واصوله"، في جامعاتكم الموقرة على طريق استمرار النماء والتطور والرفعة وبخاصة في عام التعليم العالي الذي نحن فيه".



وقد أظهرت نتائج تقييم البرنامج البرنامج المذكور ان يحقق الشروط الخاصة بالاعتماد الخاص، واستنادا للمادة " 18" من الفصل الخامس من قانون رقم " 1 " لسنة 1998 بشأن التعليم العالي ولذلك سيتم فتح باب التسجيل في البرنامج اعتبارا من الفصل الثاني من العام الجامعي 2017/2018.



وقال الاستاذ الدكتور ماهر النتشة، القائم باعمال رئيس جامعة النجاح الوطنية إن اعتماد برنامج الدكتوراه في الفقه واصوله سيكون رافعة اضافية للتعليم العالي الفلسطيني وسيسهم مرة اخرى في رفعة الجامعة وتقدمها على الصعيد المحلي والعربي والعالمي.



وهنأ د. النتشة أسرة كلية الشريعة ممثلة بعميدها الدكتور جمال الكيلاني ورؤساء الاقسام والهيئتين الأكاديمية والإدارية على هذا الانجاز الكبير الذي تحقق في العام الاكاديمي الحالي وتمنى ان يكون اعتماده لبنة أخرى في طريق بناء تعليم عالي فلسطيني يساهم في نمو وتطور منظومة التعليم العالي بكل المقاييس.



كما يعتبر هذا الاعتماد للبرنامج نموذج ناجح على عمق العلاقة والتعاون المشترك بين الجامعات الفلسطينية الشريكة فيه.



ومن خلال هذا الاعتماد بإمكان الطلبة الراغبين بالالتحاق في هذا البرنامج التسجيل كل حسب الجامعة التي يريد الدراسة فيها.