إيفانكا ترامب تخطط لرئاسة أمريكا

رام الله - دنيا الوطن

"سأكون أول رئيسة لأمريكا وليست هيلاري كلينتون" هذه الجملة التي قالتها إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي، والتي تم التعامل معها على أنها مزحة، أثناء الحملة الانتخابية للرئاسة الأمريكية 2016.



ولكن على ما يبدو فإن إيفانكا تسعى بالفعل لرئاسة الولايات المتحدة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.



ففي كتاب "النار والغضب: في البيت الأبيض لترامب" للكاتب الصحفي، مايكل وولف، كشف تفاصيل كثيرة تؤكد على جدية إيفانكا في الوصول يوماً إلى رئاسة أمريكا.



الكتاب صدر حديثاً بالولايات المتحدة، لكنه لم يطرح للبيع بعد، لكنه أحدث ضجة كبيرة بعد نشر بجريدة (الجارديان)، ومن بعدها مجلة (نيويورك) مقتطفات منه تكشف أسرار، وتفاصيل عن الصراع داخل البيت الأبيض، ما أغضب الرئيس ترامب وأسرته.



في الكتاب يقول وولف: إن إيفانكا وزوجها، جاريد كوشنير، وافقا على بدء دورهما في الجناح الغربي من البيت الأبيض تجاوزاً للنصائح التي قدمها لهما أقرباؤهما، وهذا كان قراراً مشتركاً للزوجين، ونوعاً من العمل المشترك".



وتابع: "أبرم الزوجان اتفاقا جدياً مع بعضهما البعض، مفاده أن إيفانكا ستترشح للرئاسة حال ظهور أي فرصة لذلك في المستقبل".



وبين أن الكتاب أشار إلى الجملة التي كانت إيفانكا ترددها كثيراً أثناء السباق الرئاسي الأمريكي في 2016، إذ كانت تقول دائماً: "إن أول رئيسة لأمريكا ستكون إيفانكا، وليست هيلاري كلينتون".



وقال وولف في كتابة: "إن هذه المساعي أثارت دهشة كبيرة لدى ستيفين بانون، المستشار السابق لترامب، الذي أُرعب بسماعه عن هذا الاتفاق".