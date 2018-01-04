صور: مسيرة جماهيرية في جباليا احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية الصعبة

رام الله - دنيا الوطنخرج آلاف الشبان مساء اليوم الخميس، في مسيرة احتجاجية بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، على سوء الأوضاع الاقتصادية واستمرار الحصار، ورفضاً لبطء إتمام المصالحة الفلسطينية.وتجمع الشبان رافعين الأعلام الفلسطينية واللافتات الاحتجاجية، مردّدين هتافات تطالب بتحسين الأوضاع ورفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف الإجراءات على قطاع غزة، بحسب وكالات محلية.وتشير الإحصائيات إلى أن 80% من سكان قطاع غزة، يعيشون تحت خط الفقر، فيما وصلت نسبة البطالة 50%، ونسبة البطالة بين فئة الشباب والخريجين 60%، فيما ربع مليون عامل مازالون مُعطلين عن العمل.وشهد عام 2017 المنصرم، حالة من الركود الاقتصادي في غزة، ردّ خبراء اقتصاديون سببه إلى قرار السلطة الفلسطينية خصم حوالي 30% إلى 50% من رواتب موظفيها، الأمر الذي ترتبت عليه تداعيات طالت مختلف مناحي الحياة في القطاع.