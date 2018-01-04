لبحث ما بعد تنظيم الدولة.. وزير الدفاع البريطاني يصل بغداد

لبحث ما بعد تنظيم الدولة.. وزير الدفاع البريطاني يصل بغداد
وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن غافين ويليامسون وزير الدفاع البريطاني، وصل إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة غير معلنة مسبقا لبحث ملف التنسيق الأمني والعسكري والأوضاع السياسية.

وقالت مصادر في وزارة الخارجية البريطانية: "إن ويليامسون وصل ظهرا إلى مطار بغداد الدولي قادما من الكويت، في إطار زيارة لم يعلن عنها مسبقا، ويتوقّع أن يلتقي عددا من المسؤولين على رأسهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، ووزير الدفاع عرفان الحيالي"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

من جهته أكد مدير إعلام وزارة الدفاع العميد تحسين إبراهيم، أن وزير الدفاع عرفان الحيالي استقبل نظيره البريطاني وعقد معه اجتماعا لبحث الحرب على تنظيم الدولة والتعاون الثنائي في المجال العسكري بين البلدين.

وقال: "إن الوزير البريطاني سيبحث مع المسؤولين العراقيين مواصلة الدعم العسكري والأمني الذي تقدمه بريطانيا للعراق في مرحلة ما بعد تنظيم الدولة".

يذكر أن وزير الدفاع البريطاني السابق مايكل فالون، سبق وأن زار العراق العام الماضي، وبحث مع المسؤولين العراقيين ملف الحرب على العنف، كما زارت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بغداد في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي.

فيديو أرشيفي: ملامح مرحلة ما بعد تنظيم الدولة في العراق

 

أخبار ذات صلة

حسن نصر الله يكشف لأول مرة عن راتبه الشخصي

حسن نصر الله يكشف لأول مرة عن راتبه الشخصي

نفذتها القوات العراقية.. مقتل قيادي في تنظيم الدولة بعملية نوعية

نفذتها القوات العراقية.. مقتل قيادي في تنظيم الدولة بعملية نوعية

الغارديان: &#34;بن سلمان&#34; يدفع السعودية إلى المواجهة المباشرة مع إيران

الغارديان: "بن سلمان" يدفع السعودية إلى المواجهة المباشرة مع إيران

بوتين يوقع مرسوما لاستئناف الرحلات الجوية إلى مصر

بوتين يوقع مرسوما لاستئناف الرحلات الجوية إلى مصر

السودان: تمديد وقف إطلاق النار ثلاثة شهور بمناطق العمليات العسكرية

السودان: تمديد وقف إطلاق النار ثلاثة شهور بمناطق العمليات العسكرية

الدفاع الروسية تنفي تدمير سبع طائرات بقاعدة حميميم في سوريا

الدفاع الروسية تنفي تدمير سبع طائرات بقاعدة حميميم في سوريا

التعليقات

الدنيا حكايات

خيارات ترامب ضد السلطة الفلسطينية

خيارات ترامب ضد السلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الشرطة ووزارة الاقتصاد توقعان مذكرة تفاهم وتعاون مشترك

الشرطة ووزارة الاقتصاد توقعان مذكرة تفاهم وتعاون مشترك

وفاة مواطنة بعد سقوطها داخل منزلها بالخليل

وفاة مواطنة بعد سقوطها داخل منزلها بالخليل

إصابة سبعة أشخاص في حادثي سير منفصليْن بجنين

إصابة سبعة أشخاص في حادثي سير منفصليْن بجنين

المؤسسات الحقوقية تستنكر مشروع قانون عقوبة الإعدام الاسرائيلي

المؤسسات الحقوقية تستنكر مشروع قانون عقوبة الإعدام الاسرائيلي

عربي

لبحث ما بعد تنظيم الدولة.. وزير الدفاع البريطاني يصل بغداد

لبحث ما بعد تنظيم الدولة.. وزير الدفاع البريطاني يصل بغداد

نفذتها القوات العراقية.. مقتل قيادي في تنظيم الدولة بعملية نوعية

نفذتها القوات العراقية.. مقتل قيادي في تنظيم الدولة بعملية نوعية

بوتين يوقع مرسوما لاستئناف الرحلات الجوية إلى مصر

بوتين يوقع مرسوما لاستئناف الرحلات الجوية إلى مصر

السودان: تمديد وقف إطلاق النار ثلاثة شهور بمناطق العمليات العسكرية

السودان: تمديد وقف إطلاق النار ثلاثة شهور بمناطق العمليات العسكرية

منوعات

هذه الطفلة أصبحت أجمل ممثلات الدراما

هذه الطفلة أصبحت أجمل ممثلات الدراما

ملابس إليسا في رأس السنة هي الأسوأ بين الفنانات

ملابس إليسا في رأس السنة هي الأسوأ بين الفنانات

في أجرأ تصريح .. سعد الصغير يتباهي بمصدر أمواله &#34;الحرام&#34;

في أجرأ تصريح .. سعد الصغير يتباهي بمصدر أمواله "الحرام"

&#34;أبو نورة&#34; يصدح في مسقط رأسه بعد غياب 34 عاماَ

"أبو نورة" يصدح في مسقط رأسه بعد غياب 34 عاماَ