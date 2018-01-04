لبحث ما بعد تنظيم الدولة.. وزير الدفاع البريطاني يصل بغداد

فيديو أرشيفي: ملامح مرحلة ما بعد تنظيم الدولة في العراق

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن غافين ويليامسون وزير الدفاع البريطاني، وصل إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة غير معلنة مسبقا لبحث ملف التنسيق الأمني والعسكري والأوضاع السياسية.وقالت مصادر في وزارة الخارجية البريطانية: "إن ويليامسون وصل ظهرا إلى مطار بغداد الدولي قادما من الكويت، في إطار زيارة لم يعلن عنها مسبقا، ويتوقّع أن يلتقي عددا من المسؤولين على رأسهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، ووزير الدفاع عرفان الحيالي"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).من جهته أكد مدير إعلام وزارة الدفاع العميد تحسين إبراهيم، أن وزير الدفاع عرفان الحيالي استقبل نظيره البريطاني وعقد معه اجتماعا لبحث الحرب على تنظيم الدولة والتعاون الثنائي في المجال العسكري بين البلدين.وقال: "إن الوزير البريطاني سيبحث مع المسؤولين العراقيين مواصلة الدعم العسكري والأمني الذي تقدمه بريطانيا للعراق في مرحلة ما بعد تنظيم الدولة".يذكر أن وزير الدفاع البريطاني السابق مايكل فالون، سبق وأن زار العراق العام الماضي، وبحث مع المسؤولين العراقيين ملف الحرب على العنف، كما زارت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بغداد في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي.