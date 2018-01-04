حسن نصر الله يكشف لأول مرة عن راتبه الشخصي

حسن نصر الله يكشف لأول مرة عن راتبه الشخصي
حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني
رام الله - دنيا الوطن
كشف السيد حسن نصر الله الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، عن راتبه الشهري، الذي يتقاضاه من الحزب.

وقال نصر الله، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة (الميادين): إنه يتحصل على راتب شهري مقداره 1300 دولار أمريكي، مضيفًا: "عادة بيقصوا علينا 5 دولار دعم للمقاومة، والله بدبرها".

وأعلن أن هذا المبلغ يكفيه ويغطي نفقاته، فيما تطرق نصر الله للحديث عن الرياضة معلناً عن حبه لكرة القدم، ومتابعته لبعض المباريات من وقت لآخر.

وأشار أمين حزب الله إلى إيمانه بقيمة الفن والموسيقى، وقدرتهم على التأثير على المتلقين، ولكن في حدود الحلال، وفقاً لوصفه، وأتم نصر الله الحوار كاشفاً عن عشقه للقراءة، إلا أنه مبتعد عنها منذ فترة لانشغاله بمراجعة التقارير المتعلقة بأوضاع المنطقة في الفترة الحالية، التي وصفها بالحساسة.

شاهد المقابلة كاملة.. 
 

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