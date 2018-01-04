نفذتها القوات العراقية.. مقتل قيادي في تنظيم الدولة بعملية نوعية

نفذتها القوات العراقية.. مقتل قيادي في تنظيم الدولة بعملية نوعية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي قيادي بارز في تنظيم  الدولة مصرعه اليوم الخميس، خلال حملة نوعية نفذتها القوات العراقية في سلسلة (تلال حمرين) شمال شرق محافظة ديالي، بحسب ما أعلنته اللجنة الامنية في مجلس المحافظة.

وصرح رئيس اللجنة صادق الحسيني -في تصريحات  صحفية: "إن استخبارات العمليات الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب نجحت في عملية نوعية مباغتة من قتل والي ديالى (أبوعايد) في سلسلة (تلال حمرين- 60 كم شمال شرق بعقوبة)".

وأضاف الحسيني: "إن تنظيم الدولة فقد أهم قادته بعملية مباغتة ونوعية تظهر قدرة الاستخبارات في رصد القيادات البارزة في التنظيم والقضاء عليها.

فيديو أرشيفي: عملية عسكرية لتطهير جبال حمرين من مسلحي تنظيم الدولة

 

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