ليبرمان: إذا توقفت حماس عن تصنيع الصواريخ سنحول غزة لسنغافورة

ليبرمان: إذا توقفت حماس عن تصنيع الصواريخ سنحول غزة لسنغافورة
رام الله - دنيا الوطن
قال افيغدور ليبرمان وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي: "إذا توقفت حماس عن تصنيع الصواريخ وحفر الأنفاق، سنكون أول الشركاء لتحويل غزة إلى سنغاورة الشرق الأوسط".

جاء ذلك، في تصريح له لموقع منسق الأنشطة الإسرائيلية اليوم الخميس، مضيفاً: "عندما تتوقف حماس عن إطلاقها الصواريخ، سنقوم فوراً ببناء منطقتين صناعيّتين في إيرز وكيرم شالوم وسنقوم ببناء مطار، وتوفير ما لا يقل عن 60,000 فرصة عمل".

وأوضح أن إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار قطاع غزة كاملاً قبل تجريده من السلاح.

وفي السياق ذاته، قال ليبرمان: إن الجهة التي أطلقت الصواريخ من قطاع غزة مؤخراً معروفة.

وقال: "سنقوم بكل ما هو ممكن لمنع ظاهرة إطلاق الصواريخ"،
مضيفاً: "ننصح من يحكم قطاع غزة بالتريث والعودة إلى رشدهم وتنظيم أمورهم".

وتابع بقوله: "حان الوقت لتتوقف حماس عن تصنيع الصواريخ وحفر الأنفاق، بهدف الاهتمام بمستقبل أطفال وسكان غزة".

وحول الجنود المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة قال ليبرمان: "أنصح حركة حماس بأن تتوصل الى تسوية معنا حول الأسرى المفقودين".

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