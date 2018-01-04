ارشادات من الدفاع المدني للمواطنين لمواجهة المنخفض الجوي

رام الله - دنيا الوطن

دعا الناطق باسم الدفاع المدني نائل العزة المواطنين الى التعامل بجدية مع كافة الارشادات التي تصدرها جهات الاختصاص حتى يمر المنخفض الجوي المرتقب وصوله بأقل الخسائر والاضرار.



ووجه العزة رسائل عدة للمواطنين عبر اذاعة صوت فلسطين الرسمية، ابرزها تثبيت كل ما هو عرضه للتطاير على اسطح المنازل وتفقد مصارف المياه وعدم التهويل في الابلاغ عن غرق المنازل والمنشآت لان الدفاع المدني يستجيب حسب الاولويات.



كما حث العزة المواطنين على عدم المجازفة بقطع السيول وانتظار فرق الطوارىء والانقاذ وحثهم ايضا على استخدام وسائل تدفئة آمنة في المنازل.