مركز حقوقي: الشهادات تؤكد أن "أبو ثريا" استشهد بعيار ناري بالرأس

رام الله - دنيا الوطن

قال المستشار القانوني للمركز الفلسطيني لحقوق الانسان محمد العلمي ان التقرير الطبي وشهادات عناصر الاسعاف وشهود العيان تؤكد جميعها ان المقعد ابراهيم ابو ثريا استشهد نتيجة اصابته بعيار ناري بالرأس ادى لارتقائه على الفور.



وأضاف العلمي في تصريح لاذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن اجراءات التحقيق وجمع المعلومات التي قام بها المركز تؤكد ايضا ان جيش الاحتلال هو الذي اطلق النار على ابو ثريا وانه لم تكن هناك اي جهة مسلحة اخرى في منطقة المواجهات في شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة منتصف كانون أول/ ديسمبر الماضي.



وشدد العلمي على ان جميع الاثباتات تؤكد ادانة جيش الاحتلال مضيفا ان المركز الفلسطيني ومركز الميزان توجها بشكوى رسمية للمدعي العسكري الاسرائيلي لفتح تحقيق في ملابسات استشهاده بعدما زعم الجيش انه لم يطلق النار على ابو ثريا.



واشار الى ان شرطة الاحتلال العسكرية قررت فتح تحقيق جديد علما ان المركزين الحقوقيين ابديا الاستعداد للادلاء باية افادات واثباتات تؤكد ان الجيش هو من قام باطلاق النار.



ولفت العلمي الى طلب قدمته الجهات الحقوقية للنيابة العامة في غزة لاخراج جثمان الشهيد ابو ثريا وتشريحه بعد موافقة ذويه وذلك في اطار جمع مختلف الادلة التي تدين الاحتلال.