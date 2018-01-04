حادث تصادم قطار بشاحنة في جنوب أفريقيا يوقع قتلى وجرحى

حادث تصادم قطار بشاحنة في جنوب أفريقيا يوقع قتلى وجرحى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي أربعة عشر شخصاً على الاقل مصرعهم، فيما أصيب 180 آخرون اليوم الخميس، في حادث تصادم بين قطار ركاب وشاحنة في جنوب أفريقيا.

وأسفر الحادث عن اشتعال النيران في القطار، فيما لا يزال عمال الإغاثة يبحثون عن ناجين، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقال المتحدث باسم السلطات الصحية في المنطقة موندلي مفامبي لـ (وكالة فرانس برس): "وصلت حصيلة القتلى إلى اربعة عشر"، فيما أصيب 180 أخرون".

وأضاف: "يُخشى أن يتم العثور على مزيد من الجثث مع تواصل عمليات البحث والانتشال والإنقاذ".

وقال المسؤول في شركة سكة الحديد ليبوهو موكاليفا من موقع الحادث: "إن فرق الانقاذ تبحث تحت الركام عن ركاب علقوا في الداخل.

وتشهد وسائل النقل في جنوب أفريقيا ازدحاما خلال فترة رأس السنة حيث يعود الركاب إلى أعمالهم بعد انقضاء العطلة.

فيديو أرشيفي: قطار يصطدم بشاحنة عالقة على السكة في جنوب أفريقيا


 

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