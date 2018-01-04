مجدلاني: أوروبا والصين وروسيا جزء أساسي من عملية السلام

رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني على اهمية اللقاء المرتقب بين الرئيس محمود عباس ابو مازن مع وزاء خارجية الاتحاد الاوروبي لبحث التطورات السياسية.



وأضاف د. مجدلاني خلال لقاءه اليوم الخميس مع ممثل الاتحاد الاوروبي في فلسطين رالف طراف ، بحضور عضو لجنة العلاقات السياسية والدولية بالجبهة بشار العزة اوروبا شريك هام في صنع السلام في المنطقة ، ونحرص على دور اكبر لها في الشرق الاوسط ، مشيرا أن البحث عن رعاية لعملية السلام تحت مظلة الامم المتحدة وتكون اوروبا والصين وروسيا جزء اساسي منها.



وتابع د. مجدلاني ادارة ترامب اعلنت الحرب سياسيا واقتصاديا على القيادة والشعب الفلسطيني ، وأصبحت شريك للاحتلال وداعم اساسي له ، بشكل واضح أمام العالم الذي قال لها في اقل من اسبوع في الامم المتحدة أنها معزولة وأنه ليس للبيع .

وقال د. مجدلاني نأمل من الاتحاد الاوروبي العمل على صنع السلام وكذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية ، مشيرا أن القيادة الفلسطينية متمسكة بقرارات الشرعية الدولية ، وأن من يخترق كافة الاتفاقيات والقرارات هي حكومة الاحتلال ، التي يجب على المجتمع الدولي معاقبتها.



من جانبه أكد طراف على اهمية زيارة ولقاء الرئيس مع وزراء الخارجية ، وأهمية العمل المشترك لصنع السلام.