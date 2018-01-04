بوتين يوقع مرسوما لاستئناف الرحلات الجوية إلى مصر

بوتين يوقع مرسوما لاستئناف الرحلات الجوية إلى مصر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، مرسوما باستئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة وفق ما أظهرت وثيقة نشرت على موقع الحكومة الروسية الخميس.

استئناف الرحالة الروسية إلى مصر سيساهم في استعادة مصر للسياحة الروسية، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وكان وزير المواصلات الروسي ماكسيم سوكولوف قد ذكر في كانون الاول / ديسمبر الماضي، أن الرحلات الجوية بين القاهرة وروسيا ستستأنف اعتبارا من شهر شباط / فبراير المقبل.

وتوقفت الرحلات بين البلدين عقب تفجير متشددين قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة متروجيت الروسية بعد قليل من إقلاعها من مطار شرم الشيح.

وسمحت مصر على مدار العامين الماضيين للعديد من الوفود الأمنية الأجنبية بالتفتيش على أمن مطاراتها منذ سقوط الطائرة الروسية، في حادث أودى بحياة 224 شخصا كانوا على متنها.

وكان بوتن قد أعلن خلال لقاء مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة الشهر الماضي أن أجهزة الأمن الروسية أبلغته استعدادها لفتح طيران مباشر بين موسكو والقاهرة.

فيديو أرشيفي: وزير النقل الروسي يعلن استئناف الرحلات الجوية إلى مصر خلال شهر

 

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