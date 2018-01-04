42 ألف إيراني يشاركون في المظاهرات المندلعة بالمدن الإيرانية

ارشيفي: الاحتجاجات في ايران

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، إن 42 ألف شخص على أقصى تقدير شاركوا في الاحتجاجات في إيران.ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" عن الوزير قوله اليوم الخميس، إن تقييم العدد يعد صعبا للغاية؛ لأن الاحتجاجات تمت في إطار مجموعات صغيرة في مدن مختلفة.وأضاف الوزير الإيراني: "السلطات المعنية أخبرتنا أنهم كانوا 42 ألف شخص على الأكثر ولا يعد ذلك عددا كبيرا".يذكر أن الحرس الثوري الإيراني ذكر أمس الأربعاء، أن عدد المشاركين في الاحتجاجات بإيران خلال الأيام الماضية تراوح بين 1500 شخص و15 ألف شخص.