42 ألف إيراني يشاركون في المظاهرات المندلعة بالمدن الإيرانية

42 ألف إيراني يشاركون في المظاهرات المندلعة بالمدن الإيرانية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، إن 42 ألف شخص على أقصى تقدير شاركوا في الاحتجاجات في إيران.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" عن الوزير قوله اليوم الخميس، إن تقييم العدد يعد صعبا للغاية؛ لأن الاحتجاجات تمت في إطار مجموعات صغيرة في مدن مختلفة.

وأضاف الوزير الإيراني: "السلطات المعنية أخبرتنا أنهم كانوا 42 ألف شخص على الأكثر ولا يعد ذلك عددا كبيرا".

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني ذكر أمس الأربعاء، أن عدد المشاركين في الاحتجاجات بإيران خلال الأيام الماضية تراوح بين 1500 شخص و15 ألف شخص.

ارشيفي: الاحتجاجات في ايران
 

أخبار ذات صلة

فيديو: سقوط مدوٍ لمذيعة الأرصاد الجوية

فيديو: سقوط مدوٍ لمذيعة الأرصاد الجوية

مصرع 11 وإصابة 25 في هجوم تفجيري بأفغانستان

مصرع 11 وإصابة 25 في هجوم تفجيري بأفغانستان

هايلي تحتفل بداعمي بلادها خلال تصويت الامم المتحدة بشأن القدس

هايلي تحتفل بداعمي بلادها خلال تصويت الامم المتحدة بشأن القدس

إيفانكا ترامب تخطط لرئاسة أمريكا

إيفانكا ترامب تخطط لرئاسة أمريكا

حادث تصادم قطار بشاحنة في جنوب أفريقيا يوقع قتلى وجرحى

حادث تصادم قطار بشاحنة في جنوب أفريقيا يوقع قتلى وجرحى

الرئيس الروسي يوقع مرسوم رفع حظر الطيران بين موسكو والقاهرة

الرئيس الروسي يوقع مرسوم رفع حظر الطيران بين موسكو والقاهرة

التعليقات

الدنيا حكايات

خيارات ترامب ضد السلطة الفلسطينية

خيارات ترامب ضد السلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

محكمة إسرائيلية تقرر الإفراج عن الفتاة نور التميمي

محكمة إسرائيلية تقرر الإفراج عن الفتاة نور التميمي

الهيئة المستقلة ترحب باعتبار جهاز الشرطة الفلسطينية قوة مدنية نظامية

الهيئة المستقلة ترحب باعتبار جهاز الشرطة الفلسطينية قوة مدنية نظامية

الإعلام: الاحتلال يُعيد قتل الشهيد التميمي

الإعلام: الاحتلال يُعيد قتل الشهيد التميمي

الشرطة ووزارة الاقتصاد توقعان مذكرة تفاهم وتعاون مشترك

الشرطة ووزارة الاقتصاد توقعان مذكرة تفاهم وتعاون مشترك

عربي

لبحث ما بعد تنظيم الدولة.. وزير الدفاع البريطاني يصل بغداد

لبحث ما بعد تنظيم الدولة.. وزير الدفاع البريطاني يصل بغداد

نفذتها القوات العراقية.. مقتل قيادي في تنظيم الدولة بعملية نوعية

نفذتها القوات العراقية.. مقتل قيادي في تنظيم الدولة بعملية نوعية

بوتين يوقع مرسوما لاستئناف الرحلات الجوية إلى مصر

بوتين يوقع مرسوما لاستئناف الرحلات الجوية إلى مصر

السودان: تمديد وقف إطلاق النار ثلاثة شهور بمناطق العمليات العسكرية

السودان: تمديد وقف إطلاق النار ثلاثة شهور بمناطق العمليات العسكرية

منوعات

هذه الطفلة أصبحت أجمل ممثلات الدراما

هذه الطفلة أصبحت أجمل ممثلات الدراما

ملابس إليسا في رأس السنة هي الأسوأ بين الفنانات

ملابس إليسا في رأس السنة هي الأسوأ بين الفنانات

في أجرأ تصريح .. سعد الصغير يتباهي بمصدر أمواله &#34;الحرام&#34;

في أجرأ تصريح .. سعد الصغير يتباهي بمصدر أمواله "الحرام"

&#34;أبو نورة&#34; يصدح في مسقط رأسه بعد غياب 34 عاماَ

"أبو نورة" يصدح في مسقط رأسه بعد غياب 34 عاماَ