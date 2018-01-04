مجدلاني: القيادة الفلسطينية سنبحث في تحديد العلاقات مع الاحتلال

مجدلاني: القيادة الفلسطينية سنبحث في تحديد العلاقات مع الاحتلال
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير - أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني: إن القيادة الفلسطينية، ستبحث تحديد العلاقة مع الاحتلال، مشيراً إلى أن المرحلة الانتقالية قد انتهت، وأن حكومة الاحتلال وبالشراكة مع الإدارة الأمريكية، قتلت أي جهد للسلام.

جاء ذلك، خلال استقبال مجدلاني اليوم الخميس، في مكتبه بمدينة رام الله، القنصل البلجيكي لدى دولة فلسطين دانيلي هافن، حيث بحث اللقاء آخر التطورات السياسية والأوضاع في ظل القرارات الأمريكية والقوانين العنصرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وأطلع د. مجدلاني القنصل على آخر التطورات السياسية والميدانية في الأرض المحتلة، والحراك الدبلوماسي الفلسطيني في المحافل الدولية، كما أشار إلى الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف د. مجدلاني نبحث عن عملية سياسية بإطار دولي وتحت مظلة الأمم المتحدة، فلم يناضل الشعب الفلسطيني من أجل تحسين ظروفه الحياتية تحت الاحتلال، بل من أجل إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة المستقلة بعاصمتها القدس.

وأشاد د. مجدلاني بعمق العلاقات التاريخية القائمة بين فلسطين وبلجيكا، مؤكداً على أهمية تعزيزها وتطويرها، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، داعياً بلجيكا ومجموعة الدول الأوروبية إلى دعم ميزانية، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، خصوصاً في ظل التهديد الأمريكي بوقف الدعم للوكالة.

من جانبها، أكدت هافن على موقف بلادها الرافض للاستيطان، وضرورة تحقيق السلام، وفق مبدأ حل الدولتين، كما أشارت إلى استمرار بلادها في تقديم الدعم السياسي والمالي للشعب الفلسطيني، مجددةً تأكيدها على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

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