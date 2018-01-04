(يديعوت): الجهاد وضعت سكان مستوطنات غلاف غزة في حالة ذعر

(يديعوت): الجهاد وضعت سكان مستوطنات غلاف غزة في حالة ذعر
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن الجهاد الإسلامي وجد الحل في الانتقام لتفجير النفق، بتنقيط إطلاق الصواريخ والقذائف بدلاً من شن هجوم كبير، وبذلك وضع جميع سكان مستوطنات غلاف غزة في حالة ذعر وتأهب على مدار الوقت.

وأكدت الصحيفة، أن إطلاق الصواريخ من قبل الجهاد الإسلامي لمنطقة غلاف غزة، يأتي في إطار تصفية حساب بعد تفجير النفق.

وأوضحت يدعوت، أن ذلك جاء من أجل إرضاء إيران لتحويل الرأي العام عن المظاهرات والمصالحة الفاشلة والحصار، وذلك قد يدفع حماس لإطلاق العنان للجهاد الإسلامي بالمزيد، بينما في "إسرائيل" يحاولون تأجيل الرد قدر الإمكان.

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